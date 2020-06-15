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    «Челси» хочет купить Роналду

    «Челси» готовит предложение по покупке нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, сообщает Marca.

    Лондонцы готовы потратить на португальца 120 миллионов евро.

    • Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус» в 2018 году за 117 миллионов евро.
    • По данным Transfermarkt, стоимость португальца упала на 30 миллионов евро из-за коронавируса и теперь составляет 60 миллионов.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 18:43
    Комментарии10
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      Рейтинг: +10183

      Cules2013 8 минут назад

      Крайне сомнительно, что Челси вообще знает о таком "своём" желании. А уж Роналду...

      Марке скучно, кидает вбросы для привлечения читательской аудитории.

      0
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      Рейтинг: -41

      Фанат Рубина 19 минут назад

      алло он уже ДЕД же? нахер

      0
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      Рейтинг: +569

      alll-1 38 минут назад

      А у него спросили?

      2
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      Рейтинг: +938

      Алехсбургер. 1 час назад

      Скорее небо упадёт в Темзу,чем рррускгие купят Роналду...

      0
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      Рейтинг: +2085

      Аристократ Олжик 1 час назад

      117 минус 30 ровно 60 лямов, однако . . .

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      Рейтинг: +2928

      alarm > Аристократ Олжик 1 час назад

      стоил 90, но заплатили 117. на футболках разницу отбили, наверное, в первый же месяц.

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      Рейтинг: +817

      САНЁК17 1 час назад

      Было бы КРУТО

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      Рейтинг: +2085

      Аристократ Олжик > САНЁК17 1 час назад

      Было бы круто вообще суператакующий состав сделать, более атакующий чем у Барсы и Ман Сити, Роналду слева, Зиеш справа, Вернер и Хаверц под нападающим, и Абрахам на острие, Гилмор Канте и Жоржиньо в центре поля, в обороне Томори и Чилвелл и в воротах Облак или Поуп

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      Рейтинг: +17049

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Пара Роналду - Вернер, это очень сильно.

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      Рейтинг: +2085

      Аристократ Олжик > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Роналду-Хаверц-Вернер-Абрахам-Зиеш, вот это круть . . .

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