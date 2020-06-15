«Челси» хочет купить Роналду

Крайне сомнительно, что Челси вообще знает о таком "своём" желании. А уж Роналду...
Марке скучно, кидает вбросы для привлечения читательской аудитории.
«Челси» готовит предложение по покупке нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, сообщает Marca.
Лондонцы готовы потратить на португальца 120 миллионов евро.
- Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус» в 2018 году за 117 миллионов евро.
- По данным Transfermarkt, стоимость португальца упала на 30 миллионов евро из-за коронавируса и теперь составляет 60 миллионов.