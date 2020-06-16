Виллиан может перейти в «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с полузащитником «Челси» Виллианом, сообщает France Football.

Виллиан может согласиться на переход в клуб из Манчестера, так как беспокоится, что после возобновления сезона АПЛ может получить травму в составе «Челси» и сорвать планы по уходу из клуба.

Срок контракта бразильца с «Челси» истекает 30 июня.

Сообщалось об интересе к игроку со стороны «Барселоны».

Агент Виллиана: «Мой клиент заинтересован в трехлетнем контракте. Политика «Челси» – предлагать максимум на два года»