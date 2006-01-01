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    Виллиан может перейти в «МЮ»

    «Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с полузащитником «Челси» Виллианом, сообщает France Football.

    Виллиан может согласиться на переход в клуб из Манчестера, так как беспокоится, что после возобновления сезона АПЛ может получить травму в составе «Челси» и сорвать планы по уходу из клуба.

    • Срок контракта бразильца с «Челси» истекает 30 июня.
    • Сообщалось об интересе к игроку со стороны «Барселоны».

    Агент Виллиана: «Мой клиент заинтересован в трехлетнем контракте. Политика «Челси» – предлагать максимум на два года»

    Источник: France Football

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