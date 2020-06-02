Агент Виллиана: «Мой клиент заинтересован в трехлетнем контракте. Политика «Челси» – предлагать максимум на два года»

Стало известно, почему полузащитник Виллиан не может найти компромисс в продлении контракта с «Челси».

«Виллиан заинтересован в трехлетнем контракте. Политика же «Челси» заключается в том, чтобы предлагать соглашение максимум на два года. Именно из-за этого стороны не могут договориться. Мы уважаем позицию «Челси», но у моего клиента тоже есть амбиции. Он хочет завершить ее на высоком уровне.

Интерес «Тоттенхэма»? Сейчас он игрок «Челси». У него контракт до конца сезона, поэтому, думаю, говорить о его переходе в другой клуб – неправильно и неуважительно. Мы не общались с другими клубами», – заявил агент игрока Киа Джурабчиан.