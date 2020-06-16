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  • Тедеско: «Москва – город мечты. Здесь великолепная еда – смесь итальянской и немецкой кухни»

Тедеско: «Москва – город мечты. Здесь великолепная еда – смесь итальянской и немецкой кухни»

16 июня 2020, 14:11
16

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своем отношении к Москве.

«Москва – город мечты. Дышишь культурой везде, очень много достопримечательностей. Поездки в метро, потрясающие станции – каждая как маленький музей. И, что важно для меня как для итальянца, великолепная еда. Смесь итальянской и немецкой кухни – идеально для меня. Здесь можно зайти в маленькую закусочную, и там все будет на высочайшем уровне. Кроме того, Москва невероятно чистый город, мне это очень нравится.

Единственный трудный момент – это язык. Впервые я столкнулся с ситуацией, когда мне нужно преодолевать языковой барьер, но я уже учу русский. Это тяжело, потому что слова в нем никак не связаны с языками, которые я уже знаю. Но я на верном пути», — цитирует Тедеско Goal.

Тедеско: «Спартак» хочет вернуться на вершину, желательно в Лигу чемпионов»

Источник: Goal
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (16)
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Plyash
1592306562
Тед,ты покушать сюда приехал,или как?А насчёт "невероятно чистого города" - ты дальше Садового кольца бывал? А так-то люби Москву,правильно делаешь.А главное,давай-ка начинай вместе с командой прославлять столицу.Удачи.
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Cules2013
1592311775
Перегнул с похвалой
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все_будет_AUDI
1592318868
Зарплата великолепная
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Иван Петров 1986
1592321001
А еще в москве много бабла.
Ответить
житель СПб
1592323610
Неужели его в Спартаке еще ни разу блинами с икрой не угостили?! То есть про русскую еду он не в курсе... Удивительно.
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JTherry
1592341341
правильно, Тед, Москва - самый красивый город, город мечты!!!
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Дядя Серёжа
1592389501
Я русский бы выучил только зато, Что им разговаривал... Бесков.
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zigbert
1592397903
Вот и хорошо Доменико. Питание это важный жизненный фактор.
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