Тедеско: «Москва – город мечты. Здесь великолепная еда – смесь итальянской и немецкой кухни»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своем отношении к Москве.

«Москва – город мечты. Дышишь культурой везде, очень много достопримечательностей. Поездки в метро, потрясающие станции – каждая как маленький музей. И, что важно для меня как для итальянца, великолепная еда. Смесь итальянской и немецкой кухни – идеально для меня. Здесь можно зайти в маленькую закусочную, и там все будет на высочайшем уровне. Кроме того, Москва невероятно чистый город, мне это очень нравится.

Единственный трудный момент – это язык. Впервые я столкнулся с ситуацией, когда мне нужно преодолевать языковой барьер, но я уже учу русский. Это тяжело, потому что слова в нем никак не связаны с языками, которые я уже знаю. Но я на верном пути», — цитирует Тедеско Goal.

Тедеско: «Спартак» хочет вернуться на вершину, желательно в Лигу чемпионов»