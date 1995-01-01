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    Тедеско: «Москва – город мечты. Здесь великолепная еда – смесь итальянской и немецкой кухни»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своем отношении к Москве.

    «Москва – город мечты. Дышишь культурой везде, очень много достопримечательностей. Поездки в метро, потрясающие станции – каждая как маленький музей. И, что важно для меня как для итальянца, великолепная еда. Смесь итальянской и немецкой кухни – идеально для меня. Здесь можно зайти в маленькую закусочную, и там все будет на высочайшем уровне. Кроме того, Москва невероятно чистый город, мне это очень нравится.

    Единственный трудный момент – это язык. Впервые я столкнулся с ситуацией, когда мне нужно преодолевать языковой барьер, но я уже учу русский. Это тяжело, потому что слова в нем никак не связаны с языками, которые я уже знаю. Но я на верном пути», — цитирует Тедеско Goal.

    Тедеско: «Спартак» хочет вернуться на вершину, желательно в Лигу чемпионов»

    Источник: Goal

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    Сегодня, 14:11
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10180

      Cules2013 15 минут назад

      Перегнул с похвалой

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      Рейтинг: +2673

      playsh 1 час назад

      Тед,ты покушать сюда приехал,или как?А насчёт "невероятно чистого города" - ты дальше Садового кольца бывал?
      А так-то люби Москву,правильно делаешь.А главное,давай-ка начинай вместе с командой прославлять столицу.Удачи.

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