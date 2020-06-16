Тедеско: «Спартак» хочет вернуться на вершину, желательно в Лигу чемпионов»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что московский клуб планирует вернуться в Лигу чемпионов.

«Спартак» – самый большой клуб в самой большой стране мира. Он хочет вернуться на вершину, желательно в Лигу чемпионов. Это должно быть требованием для рекордсмена по чемпионским титулам. Это увлекательная задача еще и потому, что команда невероятно молода.

У нас в составе много интересных футболистов. Александр Максименко – вратарь сборной России U21, Павел Маслов – очень молодой правый защитник с большим потенциалом, полузащитнику Зелимхану Бакаеву всего 23 года, а он уже вызывается в сборную. Зачастую в центре играют 22-летний Алекс Крал и 19-летний Наиль Умяров. Нападающие – молодой аргентинец Эсекьель Понсе и Джордан Ларссон, сын Хенрика. Александру Соболеву всего 23. Развивать этих игроков увлекательно», — цитирует Тедеско Goal.

Тедеско – о проведении кубкового матча «Зенит» – «Спартак» в Санкт-Петербурге: «Распыляться на эти темы не хочется»