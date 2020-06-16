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  • Тедеско: «Спартак» хочет вернуться на вершину, желательно в Лигу чемпионов»

Тедеско: «Спартак» хочет вернуться на вершину, желательно в Лигу чемпионов»

16 июня 2020, 13:16
23

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что московский клуб планирует вернуться в Лигу чемпионов.

«Спартак» – самый большой клуб в самой большой стране мира. Он хочет вернуться на вершину, желательно в Лигу чемпионов. Это должно быть требованием для рекордсмена по чемпионским титулам. Это увлекательная задача еще и потому, что команда невероятно молода.

У нас в составе много интересных футболистов. Александр Максименко – вратарь сборной России U21, Павел Маслов – очень молодой правый защитник с большим потенциалом, полузащитнику Зелимхану Бакаеву всего 23 года, а он уже вызывается в сборную. Зачастую в центре играют 22-летний Алекс Крал и 19-летний Наиль Умяров. Нападающие – молодой аргентинец Эсекьель Понсе и Джордан Ларссон, сын Хенрика. Александру Соболеву всего 23. Развивать этих игроков увлекательно», — цитирует Тедеско Goal.

Тедеско – о проведении кубкового матча «Зенит» – «Спартак» в Санкт-Петербурге: «Распыляться на эти темы не хочется»

Источник: Goal
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (23)
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_Marqella_
1592302790
Посмотрим....пока, продвижений вперёд не видно...
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NewLife
1592304513
Хочет и может !
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alp
1592305132
а зачем?????
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valkam72
1592305773
И чему педикулёзные тут радуются? С такими ресурсами и сосут 4-е места.
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Nevsky_RU
1592308306
Ну и что Спартаку делать в ЛЧ? Зачем этот коллектив вообще хоть куда то лезет кроме Кубка России. Хотя его и там клубы типа Тосно опракидывают. Спартак в еврокубках после 90х только за щеку берёт и недобирает очков для страны. Зато каждый год туда пытаются влезть. Бдсмщики какие то
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Axe111
1592309274
Не надо плез,НИКАКИХ ЛЧ!!!!!
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Добрый Бобер
1592311788
Пи.деть - не мешки ворочать. Пора на деле доказывать.
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алдан2014
1592317081
Успехов тренер!У тебя всё получится,ты адекватный,и знаешь,что хочешь.В отличии от большинства предшественников.
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vsespartak01
1592318691
старайтесь !без старания и желания трудно будет чего то добиться!
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alll-1
1592325645
Вперед Спартак!!!
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