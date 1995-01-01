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    Тедеско: «Спартак» хочет вернуться на вершину, желательно в Лигу чемпионов»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что московский клуб планирует вернуться в Лигу чемпионов.

    «Спартак» – самый большой клуб в самой большой стране мира. Он хочет вернуться на вершину, желательно в Лигу чемпионов. Это должно быть требованием для рекордсмена по чемпионским титулам. Это увлекательная задача еще и потому, что команда невероятно молода.

    У нас в составе много интересных футболистов. Александр Максименко – вратарь сборной России U21, Павел Маслов – очень молодой правый защитник с большим потенциалом, полузащитнику Зелимхану Бакаеву всего 23 года, а он уже вызывается в сборную. Зачастую в центре играют 22-летний Алекс Крал и 19-летний Наиль Умяров. Нападающие – молодой аргентинец Эсекьель Понсе и Джордан Ларссон, сын Хенрика. Александру Соболеву всего 23. Развивать этих игроков увлекательно», — цитирует Тедеско Goal.

    Тедеско – о проведении кубкового матча «Зенит» – «Спартак» в Санкт-Петербурге: «Распыляться на эти темы не хочется»

    Источник: Goal

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    Сегодня, 13:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +617

      _Marqella_ 16 минут назад

      Посмотрим....пока, продвижений вперёд не видно...

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