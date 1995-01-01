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    «Позитивные и приятные впечатления». Игрок «Локо» Рыбчинский высказался о тренировках Николича

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский после товарищеского матча с «Тамбовом» (1:0) поделился впечатлением от тренировок нового главного тренера Марко Николича.

    — Чувствую себя хорошо. В первой игре против «Динамо» было тяжеловато, но сейчас мы уже прошли сборы, набрали кондиции. Против «Тамбова» игралось получше.

    — На сколько процентов готовы к сезону?

    — Думаю, процентов 85. Можно прибавлять еще. Подходим к сезону с боевым настроем. Надеюсь, к «Оренбургу» будем готовы на сто процентов.

    — Какие впечатления от тренировок Марко Николича?

    — Позитивные и приятные. Стараемся больше контролировать игру, работать с мячом, менять направление атак, чтобы сопернику было сложнее. Играть в атакующий футбол всегда приятно, – сказал Рыбчинский в интервью пресс-службе «Локомотива».

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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