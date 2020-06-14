Евсеев: «Табидзе, Фомин, Сысуев могли бы играть за «Лейпциг»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в беседе с Нобелем Арустамяном на его ютуб-канале назвал игроков своей команды, которые могли бы выступать в Бундеслиге. В список от Евсеева попал самый дорогой футболист уфимцев.
– Кто, на ваш взгляд, из «Уфы» мог бы играть в «Лейпциге» или «Зальцбурге»?
– Вопрос, конечно, плохой. Джемал Табидзе, Ионуц Неделчару, Даниил Фомин, Алексей Сысуев (когда чуть-чуть помоложе был).
- Появлялась информация, что «Уфа» может войти в семейство футбольных клубов Red Bull, куда, в частности, входит «Лейпциг».
- «Уфа» в РПЛ идет девятой.
- Самый дорогой игрок команды – Ионуц Неделчару (3,2 миллиона евро).
Источник: Бомбардир.ру