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    Евсеев: «Табидзе, Фомин, Сысуев могли бы играть за «Лейпциг»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в беседе с Нобелем Арустамяном на его ютуб-канале назвал игроков своей команды, которые могли бы выступать в Бундеслиге. В список от Евсеева попал самый дорогой футболист уфимцев.

    – Кто, на ваш взгляд, из «Уфы» мог бы играть в «Лейпциге» или «Зальцбурге»?

    – Вопрос, конечно, плохой. Джемал Табидзе, Ионуц Неделчару, Даниил Фомин, Алексей Сысуев (когда чуть-чуть помоложе был).

    • Появлялась информация, что «Уфа» может войти в семейство футбольных клубов Red Bull, куда, в частности, входит «Лейпциг».
    • «Уфа» в РПЛ идет девятой.
    • Самый дорогой игрок команды – Ионуц Неделчару (3,2 миллиона евро).

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 11:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6084

      Сильвербой 52 минуты назад

      Вадим, что с тобой сегодня!? Соберись же ты! Отмачиваешь, просто жесть!

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