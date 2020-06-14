Евсеев: «Холанда многие клубы хотели уже тогда, когда он «Зенит» гонял в Лиге Европы»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев считает, что Эрлинг Холанд раскрылся не в «Зальцбурге», а в норвежском «Мольде». Сейчас норвежец выступает за дортмундскую «Боруссию».

«Холанд раскрылся не в «Зальцбурге», в «Мольде» еще. Он «Зенит» гонял, когда они в одной группе [Лиги Европы] были (Евсеев ошибся: «Мольде» и «Зенит» в 2018 году играли не в группе, а в квалификации – прим. «Бомбардир»). Уже тогда его хотели, думаю, многие клубы», – сказал Евсеев в беседе с Нобелем Арустамяном на его ютуб-канале.