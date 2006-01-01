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    Евсеев: «Холанда многие клубы хотели уже тогда, когда он «Зенит» гонял в Лиге Европы»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев считает, что Эрлинг Холанд раскрылся не в «Зальцбурге», а в норвежском «Мольде». Сейчас норвежец выступает за дортмундскую «Боруссию».

    «Холанд раскрылся не в «Зальцбурге», в «Мольде» еще. Он «Зенит» гонял, когда они в одной группе [Лиги Европы] были (Евсеев ошибся: «Мольде» и «Зенит» в 2018 году играли не в группе, а в квалификации – прим. «Бомбардир»). Уже тогда его хотели, думаю, многие клубы», – сказал Евсеев в беседе с Нобелем Арустамяном на его ютуб-канале.

    • Холанд пополнил «Боруссию» зимой.
    • Игрок на рынке стоит 72 миллиона евро.
    • В сезоне Бундеслиги норвежец провел 11 матчей, забил столько же голов, сделал две результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 09:58
    Комментарии24
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      Рейтинг: +1925

      KPCCSPB 54 минуты назад

      Странно, вроде посвятил себя паровозам, а свинское воспитание так и прёт наружу... Народные за то

      0
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      Рейтинг: +6084

      Сильвербой 1 час назад

      Чушь собачья! Я не думаю что выкупить игрока из Мельде, это какая-то проблема, но он почему-то перешел в Зальцбург!? Почему, он туда перешел, если его так все хотели купить???

      0
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      Рейтинг: +1224

      Питерский князь 1 час назад

      Ну и рожа у него, поймал столбняк что ли?
      =)))
      Арийская раса.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +506

      elessar arnor > Питерский князь 1 час назад

      ля, приятнее, чем видеть физиономии Стерлинг, Рэшфорда и им подобные

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2543

      Павелий 2 часа назад

      Зенит погонять все любят: и у нас, и в Еврокубках!

      1
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      ...
      Рейтинг: +1166

      acor94 > Павелий 1 час назад

      любить то любили, но вот получалось мало у кого, особенно у нас

      1
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      Рейтинг: +1925

      KPCCSPB > Павелий 1 час назад

      Не позорься, у вас за щечками столько наших пятерок, что отмыться варика у вас нету, свинята

      -1
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      Рейтинг: +2543

      Павелий > acor94 49 минут назад

      Легко посчитать число разгромов (разница мячей 3 и более) Зенита Спартаком и наоборот. Будет ~78 и ~19. Так что Зенит гоняли, гоняют и гонять будут.

      0
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      Рейтинг: +1925

      KPCCSPB > Павелий 37 минут назад

      Ахахаха, совковый архив подтянул, когда через кабинеты игроков забирали по всем регионам. Пустышкааа ты, готовься, скоро 5 вагонов опять заедут в вас.

      0
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      Рейтинг: +5191

      Литейный4 > Павелий 17 секунд назад

      Свиньи поставщики очков для Зенита. Этому лузеру Зенит 4 раза заталкивал пятерочки. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +728

      Oldtrafford83 2 часа назад

      Сейчас четыре всадника гыгыгы выступят с опровержениями)))

      1
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      Рейтинг: +394

      valkam72 2 часа назад

      Евсей этим намекнул, что синит это позорный клуб.

      1
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      ...
      Рейтинг: -40

      Фанат Рубина > valkam72 2 часа назад

      как бы так и есть

      3
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      Рейтинг: +10486

      KLIM777 > valkam72 1 час назад

      Как может намекнуть Евсеев, если он даже не знает, что Мольде не играл в групповом этапе.

      Поэтому позорные только вы тут, вич-инфицированные братки вместе с фанатом рубина))

      0
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      Рейтинг: +506

      elessar arnor > valkam72 1 час назад

      угу

      0
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      Рейтинг: +394

      valkam72 > KLIM777 1 час назад

      Ок. Евсей прямо сказал, как отрезал - синит это величайший позор.

      0
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      Рейтинг: +10486

      KLIM777 > valkam72 1 час назад

      Выдели конкретные слова о Зените. Если не выделишь, значит ты просто пистабол по жизни. Заезжаешь в петушатню.

      0
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      Рейтинг: +1925

      KPCCSPB > valkam72 1 час назад

      Не пройти ни разу в группу ЕК, вот это позор свиной, только дырки зря напрягали, отстойники народные

      0
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      Рейтинг: +1925

      KPCCSPB > Фанат Рубина 1 час назад

      Татарин, ты за позор говоришь? Миллиарды птлили 10 лет узкоглазые, и где вы там? Слуцкер скоро убежит, и кончите в ФНЛ

      0
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      Рейтинг: +2543

      Павелий > KPCCSPB 47 минут назад

      Погоди, когда это ни разу? В 1995 году Спартак выиграл все 6 матчей в группе. Тако было только у Реала, Барселоны, ПСЖ, Милана и Баварии. ИДИ УЧИ МАТЧАСТЬ, клоун!

      1
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      Рейтинг: +1925

      KPCCSPB > Павелий 34 минуты назад

      Ахахаха, 95 год, клоун тут ты, потому что в здравом уме, и не помнит никто уже, кроме вас лохов, что вы там куда-то прошли. Вас унижают из года в год в Европе, так что сплюнь

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      Рейтинг: +394

      valkam72 > KPCCSPB 31 минуту назад

      Ага. Нравится мне когда пуканы у синитных от злости разрывает. Вахаха. Позор синитным болелам. И синиту тоже.

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      Рейтинг: +1925

      KPCCSPB > Павелий 29 минут назад

      Да и что толку, от ваших 6 матчах, Зенит 5 выигрывал, только смысл об этом. Если у вас нету трофеев в ЕК, а у нас два, так что, ты все равно глотаешь, так и будете, народными ущерба и, так как в Европе о вас со смехом вспоминают уже лет 20.

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      Рейтинг: +1925

      KPCCSPB > valkam72 27 минут назад

      Да кто только не отпускал свиных за эти 20 лет, вы привыкли, а ты довольный, пенис у глаз держишь своих.

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