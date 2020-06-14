Председатель Попечительского совета «Уфы» – об иностранных инвесторах: «Нужна тишина. Подтверждаем интерес компании из Австрии»

Ростислав Мурзагулов, председатель Попечительного совета «Уфы», в беседе с Нобелем Арустамяном на его ютуб-канале подтвердил, что к клубу есть интерес со стороны зарубежных инвесторов. По словам функционера, идут переговоры.
– Когда вы узнали об интересе Red Bull или City Football Group к «Уфе»?
– Мы не называем конкретные компании. Эти вопросы любят тишину. Да, подтверждаем, что есть компания из Австрии. Дойдем ли мы до сделки с теми или другими – вопрос. Проблемой может стать отсутствие хорошего стадиона. Ее бы не было, если бы у нас был стадион, как в Волгограде.
– Вы лично встречались с инвесторами?
– Без комментариев.
- Ранее сообщалось, что «Уфа» может войти в семейство футбольных клубов Red Bull, куда, в частности, входит «Лейпциг».
- В РПЛ «Уфа» идет девятой.
- Клуб основан в 2009 году.
Источник: Бомбардир.ру