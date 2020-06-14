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  • Председатель Попечительского совета «Уфы» – об иностранных инвесторах: «Нужна тишина. Подтверждаем интерес компании из Австрии»

Председатель Попечительского совета «Уфы» – об иностранных инвесторах: «Нужна тишина. Подтверждаем интерес компании из Австрии»

14 июня 2020, 01:36
2

Ростислав Мурзагулов, председатель Попечительного совета «Уфы», в беседе с Нобелем Арустамяном на его ютуб-канале подтвердил, что к клубу есть интерес со стороны зарубежных инвесторов. По словам функционера, идут переговоры.

– Когда вы узнали об интересе Red Bull или City Football Group к «Уфе»?

– Мы не называем конкретные компании. Эти вопросы любят тишину. Да, подтверждаем, что есть компания из Австрии. Дойдем ли мы до сделки с теми или другими – вопрос. Проблемой может стать отсутствие хорошего стадиона. Ее бы не было, если бы у нас был стадион, как в Волгограде.

– Вы лично встречались с инвесторами?

– Без комментариев.

  • Ранее сообщалось, что «Уфа» может войти в семейство футбольных клубов Red Bull, куда, в частности, входит «Лейпциг».
  • В РПЛ «Уфа» идет девятой.
  • Клуб основан в 2009 году.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Уфа
Комментарии (2)
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evgevg13
1592105522
Прямо как Галустян из юморески про библиотеку- главное, чтобы тишина была...
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Давид59
1592122856
Ред Буль говорите? Так сразу иностранным агентом объявят.;))
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