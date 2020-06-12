Защитник «Баварии» Дэвис – лучший молодой игрок Бундеслиги в мае

вот и канадцы пошли как не канадцы, хоккей явно не его.
Пресс-служба Бундеслиги назвала лучшего молодого игрока турнира по итогам мая.
Этого звания удостоился левый защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис.
19-летний канадец опередил в голосовании нападающего менхенгладбахской «Боруссии» Маркуса Тюрама и полузащитника «РБ Лейпциг» Кристофера Нкунку.
В мае Дэвис поучаствовал в четырех матчах «Баварии» в Бундеслиге, в которых забил два гола и сделал один ассист.
.@FCBayern-Shootingstar @AlphonsoDavies ist der #BLRookie des Monats Mai! Herzlichen Glückwunsch! #AWSxBundesliga pic.twitter.com/Zt9jpdxmPv— BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) June 12, 2020