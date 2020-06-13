Защитник «Баварии» Дэвис – лучший молодой игрок Бундеслиги в мае

Пресс-служба Бундеслиги назвала лучшего молодого игрока турнира по итогам мая.

Этого звания удостоился левый защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис.

19-летний канадец опередил в голосовании нападающего менхенгладбахской «Боруссии» Маркуса Тюрама и полузащитника «РБ Лейпциг» Кристофера Нкунку.

В мае Дэвис поучаствовал в четырех матчах «Баварии» в Бундеслиге, в которых забил два гола и сделал один ассист.