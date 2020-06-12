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    Защитник «Баварии» Дэвис – лучший молодой игрок Бундеслиги в мае

    Пресс-служба Бундеслиги назвала лучшего молодого игрока турнира по итогам мая.

    Этого звания удостоился левый защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис.

    19-летний канадец опередил в голосовании нападающего менхенгладбахской «Боруссии» Маркуса Тюрама и полузащитника «РБ Лейпциг» Кристофера Нкунку.

    В мае Дэвис поучаствовал в четырех матчах «Баварии» в Бундеслиге, в которых забил два гола и сделал один ассист.

    Источник: Официальный твиттер Бундеслиги

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +532

      talgatnurzhanov2006 52 минуты назад

      вот и канадцы пошли как не канадцы, хоккей явно не его.

      1
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      Рейтинг: +10161

      Cules2013 > talgatnurzhanov2006 21 минуту назад

      да там с давних пор сборная Канады - это така солянка

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