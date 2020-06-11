«Единственному и неповторимому 36 лет»: ЦСКА поздравил Вагнера Лава с днем рождения

ЦСКА в твиттере опубликовал поздравление с днем рождения бывшего нападающего команды Вагнера Лава.

«Сегодня исполняется 36 лет единственному и неповторимому Вагнеру Лаву, единственному легионеру в Клубе Григория Федотова со 124 голами за ЦСКА. С днeм рождения, легенда!» – говорится в публикации клуба.

Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.

Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.

На прошлой неделе игрок расторг контракт с «Коринтиансом».

Ожидается, что этим летом Вагнер Лав вернется в ЦСКА.