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    «Единственному и неповторимому 36 лет»: ЦСКА поздравил Вагнера Лава с днем рождения

    ЦСКА в твиттере опубликовал поздравление с днем рождения бывшего нападающего команды Вагнера Лава.

    «Сегодня исполняется 36 лет единственному и неповторимому Вагнеру Лаву, единственному легионеру в Клубе Григория Федотова со 124 голами за ЦСКА. С днeм рождения, легенда!» – говорится в публикации клуба.

    • Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
    • Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
    • На прошлой неделе игрок расторг контракт с «Коринтиансом».
    • Ожидается, что этим летом Вагнер Лав вернется в ЦСКА.

    Источник: Официальный твиттер ЦСКА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2078

      Axe111 13 минут назад

      Легенда лол

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