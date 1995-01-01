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    Экс-арбитры Де Блекере и Штарк вошли в экспертно-судейскую комиссию РФС

    Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц объявил о создании новой экспертно-судейской комиссии, а также рассказал, кто в нее войдет.

    «Хотел бы поблагодарить исполком за то, что одобрили новое положение об экспертно-судейской комиссии. Мы вышли с такой инициативой в преддверии возобновления РПЛ в связи с изменением организационной структуры судейства и инспектирования в РФС.

    Новое положение об экспертно-судейской комиссии полностью соответствует принципам независимости и беспристрастности в рассмотрении спорных моментов матчей и будет оценивать только те ключевые спорные моменты, которые повлияли или могли повлиять на ход или исход игры: нарушение правил игры при забитых голах; эпизоды с назначением или не назначением пенальти; ошибочное предъявление красной карточки, в том числе эпизоды со второй желтой карточкой (только при наличии внесенной ранее по времени в протокол первой желтой карточки), ошибки в идентификации наказанных игроков. Решения ЭСК являются окончательными и не подлежат обжалованию.

    В рамках реализации реформы судейства мы создаем современную систему подготовки арбитров, улучшающую их профессиональные навыки. Для нас важно поднять в целом уровень судейства, для этого нужно объективно оценивать решения, связанные со спорными эпизодами на футбольных матчах.

    По сравнению с прошедшей частью сезона состав ЭСК изменился. В комиссию вошли восемь человек, в том числе иностранные эксперты – Франк Де Блекере и Вольфганг Штарк, которые добились больших успехов в судейской профессии. Мы уверены, что их опыт будет востребован в работе ЭСК», – сказал Хачатурянц.

    • Де Блекере работал на матчах ЧМ-2006, Евро-2008 и ЧМ-2010.
    • Штарк обслуживал игры ЧМ-2010 и Евро-2012.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5836

      paracetamol 36 минут назад

      Коррупция неискоренима!

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      Рейтинг: +260

      NewLife 1 час назад

      Если бы спросили нас, болельщиков синита, мы бы предложили, в целях независимости и непредвзятости, добавить в комиссию вилку, карася и шнура.

      1
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      Рейтинг: +8966

      ufos73 > NewLife 32 минуты назад

      Орлова забыл ( Этот прямо все объяснит ))))))

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