Дуду: «Конечно, хотел бы вернуться в Россию. Может, удастся после пандемии»

Бывший полузащитник ЦСКА Дуду прокомментировал возможное возвращение в клуб форварда Вагнера Лава. Сам Дуду тоже не против вернуться в Россию.
«Я не знаю, точно ли Вагнер вернeтся в ЦСКА, но, если это случится, это будет прекрасно. Вага — великий игрок, который вернeтся в свой родной дом.
Конечно, он сильно поможет ЦСКА завоевать новые титулы. Без сомнения, Вагнер станет важной частью для будущих побед клуба.
Хотел бы я сам вернуться в ЦСКА? К сожалению, в прошлом году я уже завершил свою игровую карьеру. Но, конечно, я бы хотел вернуться в Россию. Может быть, мне удастся сделать это, когда эта пандемия наконец-то закончится», – сказал Дуду Metaratings.
- Дуду выступал за ЦСКА с февраля 2005 по июнь 2008 года.
- Футболист провел за армейцев 96 матчей, забил восемь голов и сделал девять результативных передач, став двукратным чемпионом России.
- Трансфер Вагнера ожидался на этой неделе.
Источник: Metaratings