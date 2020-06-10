Дуду: «Конечно, хотел бы вернуться в Россию. Может, удастся после пандемии»

Бывший полузащитник ЦСКА Дуду прокомментировал возможное возвращение в клуб форварда Вагнера Лава. Сам Дуду тоже не против вернуться в Россию.

«Я не знаю, точно ли Вагнер вернeтся в ЦСКА, но, если это случится, это будет прекрасно. Вага — великий игрок, который вернeтся в свой родной дом.

Конечно, он сильно поможет ЦСКА завоевать новые титулы. Без сомнения, Вагнер станет важной частью для будущих побед клуба.

Хотел бы я сам вернуться в ЦСКА? К сожалению, в прошлом году я уже завершил свою игровую карьеру. Но, конечно, я бы хотел вернуться в Россию. Может быть, мне удастся сделать это, когда эта пандемия наконец-то закончится», – сказал Дуду Metaratings.