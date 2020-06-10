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  • Дуду: «Конечно, хотел бы вернуться в Россию. Может, удастся после пандемии»

Дуду: «Конечно, хотел бы вернуться в Россию. Может, удастся после пандемии»

10 июня 2020, 20:14
10

Бывший полузащитник ЦСКА Дуду прокомментировал возможное возвращение в клуб форварда Вагнера Лава. Сам Дуду тоже не против вернуться в Россию.

«Я не знаю, точно ли Вагнер вернeтся в ЦСКА, но, если это случится, это будет прекрасно. Вага — великий игрок, который вернeтся в свой родной дом.

Конечно, он сильно поможет ЦСКА завоевать новые титулы. Без сомнения, Вагнер станет важной частью для будущих побед клуба.

Хотел бы я сам вернуться в ЦСКА? К сожалению, в прошлом году я уже завершил свою игровую карьеру. Но, конечно, я бы хотел вернуться в Россию. Может быть, мне удастся сделать это, когда эта пандемия наконец-то закончится», – сказал Дуду Metaratings.

  • Дуду выступал за ЦСКА с февраля 2005 по июнь 2008 года.
  • Футболист провел за армейцев 96 матчей, забил восемь голов и сделал девять результативных передач, став двукратным чемпионом России.
  • Трансфер Вагнера ожидался на этой неделе.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А ЦСКА
Комментарии (10)
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general.lizyukov
1591813003
/сажает медведЯ на цепь, достает самовар с воТкой/ в гости завсегда милости просим! )))
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Валерий2705
1591814153
Х.у.и.т.у.л.ы, ЦСКА очень далек от завоевания каких либо титулов. Интересно посмотреть на Вагнера, но вряд ли в свои 36 он покажет что то запредельное.
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JTherry
1591819283
не команда - а карнавал)))) самба и ламбада, Вагнер и Дуду....
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PAREVG.
1591821179
Дуду - один из самых провальных трансферов ЦСКА. Я хоть и болею за Локо, всегда говорил, у ЦСКА - самый лучший трансферный комитет в России. Но бывают и промахи - Траоре, Дуду, Гогуа...
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