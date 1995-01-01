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    Дуду: «Конечно, хотел бы вернуться в Россию. Может, удастся после пандемии»

    Бывший полузащитник ЦСКА Дуду прокомментировал возможное возвращение в клуб форварда Вагнера Лава. Сам Дуду тоже не против вернуться в Россию.

    «Я не знаю, точно ли Вагнер вернeтся в ЦСКА, но, если это случится, это будет прекрасно. Вага — великий игрок, который вернeтся в свой родной дом.

    Конечно, он сильно поможет ЦСКА завоевать новые титулы. Без сомнения, Вагнер станет важной частью для будущих побед клуба.

    Хотел бы я сам вернуться в ЦСКА? К сожалению, в прошлом году я уже завершил свою игровую карьеру. Но, конечно, я бы хотел вернуться в Россию. Может быть, мне удастся сделать это, когда эта пандемия наконец-то закончится», – сказал Дуду Metaratings.

    • Дуду выступал за ЦСКА с февраля 2005 по июнь 2008 года.
    • Футболист провел за армейцев 96 матчей, забил восемь голов и сделал девять результативных передач, став двукратным чемпионом России.
    • Трансфер Вагнера ожидался на этой неделе.

    Источник: Metaratings

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