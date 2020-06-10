Football Italia: Йович согласился перейти в «Милан»

Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович готов перейти в «Милан», информирует Football Italia. Сейчас клубы договариваются между собой.

В Мадриде недовольны поведением серба, который, несмотря на карантин, устроил барбекю с друзьями. «Милан» же считает, что Йовичу поможет раскрыться его бывший партнер по «Айнтрахту» Анте Ребич.