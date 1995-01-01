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    Football Italia: Йович согласился перейти в «Милан»

    Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович готов перейти в «Милан», информирует Football Italia. Сейчас клубы договариваются между собой.

    В Мадриде недовольны поведением серба, который, несмотря на карантин, устроил барбекю с друзьями. «Милан» же считает, что Йовичу поможет раскрыться его бывший партнер по «Айнтрахту» Анте Ребич.

    • В этом сезоне Йович провел за «Реал» 24 матча, забил два гола и сделал два ассиста.
    • Сейчас серб травмирован, его возвращение намечено на август.
    • «Реал» в Примере идет вторым.

    Источник: Football Italia

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