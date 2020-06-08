Травмированный Йович устроил барбекю с друзьями. В «Реале» недовольны поведением серба

Нападающий «Реала» Лука Йович выложил в сторис инстаграма фотографию, на которой он в компании друзей находится на вечеринке.
Сербский футболист и еще несколько человек устроили барбекю, что сейчас правилами не запрещено.
Однако в мадридском клубе остались недовольны поведением игрока, поскольку тот восстанавливается после травмы и нуждается в полном покое.
Через некоторое время Йович удалил снимок со своей страницы.
- У 22-летнего футболиста диагностирован внесуставной перелом пяточной кости правой стопы.
- Его возвращение в строй ожидается в августе.
- В этом сезоне Йович провел за «Реал» 24 матча, забил два гола и сделал два ассиста.
Источник: AS