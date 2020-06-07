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    Травмированный Йович устроил барбекю с друзьями. В «Реале» недовольны поведением серба

    Нападающий «Реала» Лука Йович выложил в сторис инстаграма фотографию, на которой он в компании друзей находится на вечеринке.

    Сербский футболист и еще несколько человек устроили барбекю, что сейчас правилами не запрещено.

    Однако в мадридском клубе остались недовольны поведением игрока, поскольку тот восстанавливается после травмы и нуждается в полном покое.

    Через некоторое время Йович удалил снимок со своей страницы.

    • У 22-летнего футболиста диагностирован внесуставной перелом пяточной кости правой стопы.
    • Его возвращение в строй ожидается в августе.
    • В этом сезоне Йович провел за «Реал» 24 матча, забил два гола и сделал два ассиста.

    Источник: AS

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