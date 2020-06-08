Травмированный Йович устроил барбекю с друзьями. В «Реале» недовольны поведением серба

Нападающий «Реала» Лука Йович выложил в сторис инстаграма фотографию, на которой он в компании друзей находится на вечеринке.

Сербский футболист и еще несколько человек устроили барбекю, что сейчас правилами не запрещено.

Однако в мадридском клубе остались недовольны поведением игрока, поскольку тот восстанавливается после травмы и нуждается в полном покое.

Через некоторое время Йович удалил снимок со своей страницы.