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  • Орлов: «Семак обговорил возвращение Кокорина при продлении своего контракта. Если уйдет Азмун, освободится место для Александра»

Орлов: «Семак обговорил возвращение Кокорина при продлении своего контракта. Если уйдет Азмун, освободится место для Александра»

10 июня 2020, 17:59
8

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу возможного возвращения форварда Александра Кокорина в «Зенит».

– Сергей Семак вновь выразил желание вернуть форварда в «Зенит». Не считаете, что футболисту просто могут не разрешить играть в Питере?

— Кто, за что? Да нет, я так не думаю. Эдуарду Стрельцову в итоге же разрешили играть, вернуться в «Торпедо». И потом — я знаю Сергея Богдановича Семака. Он умеет убедить. Конечно, все будет решать совет директоров, но мнение тренера учтут. Кроме того, есть и еще один момент — спортивный. Если уйдет Азмун, то как раз место освободится для Кокорина.

— А если не уйдет?

— Ну и что? Они втроем будут выходить на поле: Дзюба, Азмун, Кокорин. Кроме того, я убежден, что при продлении контракта Семак высказал свое пожелание вернуть Александра. Думаю, они все обговорили. Да и сам форвард заявлет, что хочет выступать в «Зените».

— Он не так давно говорил о том, что ему было бы очень интересно попробовать свои силы в «Роме».

— Ну кто же его туда позовет, если он толком не играл? Не был на виду. Вот Азмун — футболист сборной Ирана, у него там потрясающая статистика. В «Зените» себя здорово проявляет, засветился в Лиге чемпионов. А Кокорина европейская футбольная общественность подзабыла. Хотя он, конечно, способный. Помню, Манчини был высокого мнения об Александре. Луческу говорил о его потенциале. Дик Адвокат недавно звал его в «Фейеноорд».

Но сейчас ему надо подтвердить свой класс. Весной Александр набрал и теперь хороший ход, с нужно не сбавлять обороты. Лишь бы травмы обошли его стороной.

  • Кокорин выступает на правах аренды за «Сочи». В его составе форвард забил три гола и сделал один ассист в четырех матчах.
  • До конца сезона права на игрока принадлежат «Зениту».
  • Сообщалось, что «Зенит» начал переговоры о новом контракте с футболистом.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Орлов Геннадий
Комментарии (8)
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Давид59
1591805497
Не очень профессионально высказался Геннадий Орлов. Либо ты владеешь информацией, либо нет. А тут сплошные "убеждён" и "думаю"
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Валерий2705
1591815198
Геннадий, пожалуйста закройте уже хлеборезку. Что же Сергей Богданович не убедил в первый раз? Убеждён ты, что он оговаривал. А я убеждён, что не в том положении Семак, что бы диктовать условия по контракту. По факту всё, что у него есть, это любовь многих болельщиков. А игры как не было так и нет, если так всё дальше пойдёт, то можно опять попрощаться с ЛЧ на групповом этапе. Не зря он отказался от пункта в контракте, по которому обязательно должен вывести Зенит. Орлов взрослый человек, но который год несёт ахинею.
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Hektor 84
1591819181
Синит в фнл
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Дядя Серёжа
1591847685
Пока шконка занята Кокоше хода нет туда
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Дядя Серёжа
1591847889
Заметка про Зенит, а группа розовых бомжей визжит и хрюкает на Спартак.
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Соарес
1591852155
Что он мог там обговорить? Семак-пешка.
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paracetamol
1591856047
Что значит: могут не разрешить играть в Питере? Ему даже статью переквалифицировали. Какой идиот такие вопросы задает?
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