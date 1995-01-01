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    Орлов: «Семак обговорил возвращение Кокорина при продлении своего контракта. Если уйдет Азмун, освободится место для Александра»

    Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу возможного возвращения форварда Александра Кокорина в «Зенит».

    – Сергей Семак вновь выразил желание вернуть форварда в «Зенит». Не считаете, что футболисту просто могут не разрешить играть в Питере?

    — Кто, за что? Да нет, я так не думаю. Эдуарду Стрельцову в итоге же разрешили играть, вернуться в «Торпедо». И потом — я знаю Сергея Богдановича Семака. Он умеет убедить. Конечно, все будет решать совет директоров, но мнение тренера учтут. Кроме того, есть и еще один момент — спортивный. Если уйдет Азмун, то как раз место освободится для Кокорина.

    — А если не уйдет?

    — Ну и что? Они втроем будут выходить на поле: Дзюба, Азмун, Кокорин. Кроме того, я убежден, что при продлении контракта Семак высказал свое пожелание вернуть Александра. Думаю, они все обговорили. Да и сам форвард заявлет, что хочет выступать в «Зените».

    — Он не так давно говорил о том, что ему было бы очень интересно попробовать свои силы в «Роме».

    — Ну кто же его туда позовет, если он толком не играл? Не был на виду. Вот Азмун — футболист сборной Ирана, у него там потрясающая статистика. В «Зените» себя здорово проявляет, засветился в Лиге чемпионов. А Кокорина европейская футбольная общественность подзабыла. Хотя он, конечно, способный. Помню, Манчини был высокого мнения об Александре. Луческу говорил о его потенциале. Дик Адвокат недавно звал его в «Фейеноорд».

    Но сейчас ему надо подтвердить свой класс. Весной Александр набрал и теперь хороший ход, с нужно не сбавлять обороты. Лишь бы травмы обошли его стороной.

    • Кокорин выступает на правах аренды за «Сочи». В его составе форвард забил три гола и сделал один ассист в четырех матчах.
    • До конца сезона права на игрока принадлежат «Зениту».
    • Сообщалось, что «Зенит» начал переговоры о новом контракте с футболистом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: -73

      Аденн 19 минут назад

      физрук серГей ждет мадам Кокорина, а затем ещё вернет Молло и возьмет какого-нибудь черненького, ну так, для жены, она же хотела. бу-га-га

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      Рейтинг: +1444

      Genz 34 минуты назад

      Не даст денег Зинаида Зениду на уголовника,обратная вписка не получится в Неваград. Так и будет освободившийся от наказания скитаться. Город Сочи будет собирать,ходить со шляпой по домам,чтобы каждый год супермен спасал город от вылета в преисподнюю

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