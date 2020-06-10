Орлов: «Семак обговорил возвращение Кокорина при продлении своего контракта. Если уйдет Азмун, освободится место для Александра»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу возможного возвращения форварда Александра Кокорина в «Зенит».

– Сергей Семак вновь выразил желание вернуть форварда в «Зенит». Не считаете, что футболисту просто могут не разрешить играть в Питере?

— Кто, за что? Да нет, я так не думаю. Эдуарду Стрельцову в итоге же разрешили играть, вернуться в «Торпедо». И потом — я знаю Сергея Богдановича Семака. Он умеет убедить. Конечно, все будет решать совет директоров, но мнение тренера учтут. Кроме того, есть и еще один момент — спортивный. Если уйдет Азмун, то как раз место освободится для Кокорина.

— А если не уйдет?

— Ну и что? Они втроем будут выходить на поле: Дзюба, Азмун, Кокорин. Кроме того, я убежден, что при продлении контракта Семак высказал свое пожелание вернуть Александра. Думаю, они все обговорили. Да и сам форвард заявлет, что хочет выступать в «Зените».

— Он не так давно говорил о том, что ему было бы очень интересно попробовать свои силы в «Роме».

— Ну кто же его туда позовет, если он толком не играл? Не был на виду. Вот Азмун — футболист сборной Ирана, у него там потрясающая статистика. В «Зените» себя здорово проявляет, засветился в Лиге чемпионов. А Кокорина европейская футбольная общественность подзабыла. Хотя он, конечно, способный. Помню, Манчини был высокого мнения об Александре. Луческу говорил о его потенциале. Дик Адвокат недавно звал его в «Фейеноорд».

Но сейчас ему надо подтвердить свой класс. Весной Александр набрал и теперь хороший ход, с нужно не сбавлять обороты. Лишь бы травмы обошли его стороной.