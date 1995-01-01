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    «Спорт день за днем»: «Зенит» предложил Кокорину контракт

    Форвард «Зенита», выступающий на правах аренды за «Сочи», Александр Кокорин начал переговоры о новом контракте с клубом из Санкт-Петербурга.

    Петербургский клуб предложил 29-летнему игроку продлить контракт.

    Кокорина хочет видеть в своей команде главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

    Срок соглашения форварда с «Зенитом» истекает летом.

    • В октябре 2018 года Кокорин и Мамаев были арестованы за участие в двух драках в центре Москвы.
    • Оба футболиста получили реальный тюремный срок и вышли условно-досрочно в сентябре 2019 года.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 12:57
    Комментарии13
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      Рейтинг: +1376

      Genz 52 минуты назад

      Саше предлагают 2,5 миллиона евро в год - на два года. Ему и после тюрьмы такой контракт предлагали,а он хотел 4,2 миллиона на три года. Его лечат,что сейчас пандемия и т.д.. Рома тоже даёт 2,5 миллиона

      0
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      Рейтинг: +4714

      subbotaspartak 1 час назад

      Да пущай хоть за кого играет,
      И в футбол играть начинают.

      0
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      Рейтинг: +14689

      bset 1 час назад

      В новом соглашении разрешат в аренду в Европу уходить? С таким отношением проще уехать свободным в любой клуб. Раз Зенит не бизнесмены, а политики, они не расстроятся, что на ровном месте немалый капитал потеряли.

      0
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      Рейтинг: -89

      Фанат Рубина 1 час назад

      пустазвон кокорин будет если подпишет контракт с зенитом..
      в европу млять он хочет пих******

      0
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      Рейтинг: +3052

      Давид59 > Фанат Рубина 1 час назад

      Думаю, в Европе и окажется. Только не свободным агентом, а в аренде

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      Рейтинг: +1796

      neveldomha > Фанат Рубина 1 час назад

      Кому он сейчас в европе нужен. Судя по прогнозам на следующий сезон, доходы клубов значительно упадут. А это уж точно отразится на зарплатах футболистов. Поэтому такой зарплаты как в Зените ему нигде не предложат. Тем более есть вариант отмены приговора суда, а значит и полного снятия судимости. А значит есть возможность повышать ставки на переговорах.

      0
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      Рейтинг: +22285

      oyabun 1 час назад

      О! Вот и новый сезон саги "Кокорин и Зенит" подоспел. Запасаемся попкорном и смотрим. ))

      2
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      Рейтинг: +481

      FCTB 1 час назад

      И, что? Продлят контракт и опять в аренду отдадут?

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      Рейтинг: +3052

      Давид59 > FCTB 1 час назад

      Даю прогноз: в Европу отправят

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      Рейтинг: +1654

      житель СПб 1 час назад

      Ну, слава Богу! Здравый смысл все таки теплится... Что на выходе будет?

      0
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      Рейтинг: +3052

      Давид59 > житель СПб 1 час назад

      Именно, что теплится. В смысле, что не так его много

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      Рейтинг: +3052

      Давид59 1 час назад

      Валяй подробности!

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      Рейтинг: +3052

      Давид59 1 час назад

      И что ответил Кокорин?

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