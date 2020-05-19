«Спорт день за днем»: «Зенит» предложил Кокорину контракт

Форвард «Зенита», выступающий на правах аренды за «Сочи», Александр Кокорин начал переговоры о новом контракте с клубом из Санкт-Петербурга.
Петербургский клуб предложил 29-летнему игроку продлить контракт.
Кокорина хочет видеть в своей команде главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
Срок соглашения форварда с «Зенитом» истекает летом.
- В октябре 2018 года Кокорин и Мамаев были арестованы за участие в двух драках в центре Москвы.
- Оба футболиста получили реальный тюремный срок и вышли условно-досрочно в сентябре 2019 года.
Источник: «Спорт день за днем»