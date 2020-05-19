«Спорт день за днем»: «Зенит» предложил Кокорину контракт

Форвард «Зенита», выступающий на правах аренды за «Сочи», Александр Кокорин начал переговоры о новом контракте с клубом из Санкт-Петербурга.

Петербургский клуб предложил 29-летнему игроку продлить контракт.

Кокорина хочет видеть в своей команде главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Срок соглашения форварда с «Зенитом» истекает летом.