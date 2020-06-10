Главные новости утра. «Бавария» представила новую домашнюю форму, тренер «Стока» О’Нил сдал положительный тест на коронавирус

Главный тренер «Стока» О’Нил сдал положительный тест на коронавирус. Из-за него отменили игру против «МЮ»
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Источник: Бомбардир.ру