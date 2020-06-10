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Главные новости утра. «Бавария» представила новую домашнюю форму, тренер «Стока» О’Нил сдал положительный тест на коронавирус

10 июня 2020, 12:05

Главный тренер «Стока» О’Нил сдал положительный тест на коронавирус. Из-за него отменили игру против «МЮ»

France Football: «Ньюкасл» начал переговоры с Коутиньо. Сделка сорвется, если парламент Великобритании не одобрит продажу клуба

The Telegraph: игроки «Эвертона» пошли на сокращение зарплат на ближайшие три месяца

«Бавария» официально представила новую домашнюю форму

Экс-спортивный директор «Енисея»: «Аленичев любил прибухнуть. Ничего страшного, если только это происходит не в тренерской»

Источник: Бомбардир.ру
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