Хави покинет «Барсу» в конце сезона – решение принял Лапорта

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта принял решение, что «блауграна» не продолжит сотрудничество с главным тренером Хави в следующем сезоне, сообщает Sport.es.
Ранее издание COPE сообщило, что Лапорта разозлился на тренера и разочаровался в нем из-за высказываний Хави об экономическом положении каталонского клуба.
По этой причине президент «Барселоны» даже не поехал на матч команды в Ла Лиге против «Альмерии» (2:0). Лапорта после консультаций с другими представителями руководства клуба решил отказаться от соглашения с Хави.
- Хави возглавляет «Барселону» с ноября 2021 года.
- 28 января этого года он сообщил, что покинет пост главного тренера по окончании сезона.
- 25 апреля Жоан Лапорта объявил на пресс-конференции, что Хави останется на своем посту.
- «Барселона» занимает 2-е место в Ла Лиге с 79 очками после 36 матчей.
- Команда отстала от «Реала» на 14 очков и опережает «Жирону» на 4 очка.
- Каталонцам осталось провести в нынешнем сезоне 2 матча: дома с «Райо Вальекано» и в гостях с «Севильей».
- «Барселона» пока не обеспечила второе место в Примере, которое дает право сыграть в Суперкубке Испании следующего сезона.