Хави покинет «Барсу» в конце сезона – решение принял Лапорта

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта принял решение, что «блауграна» не продолжит сотрудничество с главным тренером Хави в следующем сезоне, сообщает Sport.es.

Ранее издание COPE сообщило, что Лапорта разозлился на тренера и разочаровался в нем из-за высказываний Хави об экономическом положении каталонского клуба.

По этой причине президент «Барселоны» даже не поехал на матч команды в Ла Лиге против «Альмерии» (2:0). Лапорта после консультаций с другими представителями руководства клуба решил отказаться от соглашения с Хави.