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    • Хави покинет «Барсу» в конце сезона – решение принял Лапорта

    Хави покинет «Барсу» в конце сезона – решение принял Лапорта

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта принял решение, что «блауграна» не продолжит сотрудничество с главным тренером Хави в следующем сезоне, сообщает Sport.es.

    Ранее издание COPE сообщило, что Лапорта разозлился на тренера и разочаровался в нем из-за высказываний Хави об экономическом положении каталонского клуба.

    По этой причине президент «Барселоны» даже не поехал на матч команды в Ла Лиге против «Альмерии» (2:0). Лапорта после консультаций с другими представителями руководства клуба решил отказаться от соглашения с Хави.

    • Хави возглавляет «Барселону» с ноября 2021 года.
    • 28 января этого года он сообщил, что покинет пост главного тренера по окончании сезона.
    • 25 апреля Жоан Лапорта объявил на пресс-конференции, что Хави останется на своем посту.
    • «Барселона» занимает 2-е место в Ла Лиге с 79 очками после 36 матчей.
    • Команда отстала от «Реала» на 14 очков и опережает «Жирону» на 4 очка.
    • Каталонцам осталось провести в нынешнем сезоне 2 матча: дома с «Райо Вальекано» и в гостях с «Севильей».
    • «Барселона» пока не обеспечила второе место в Примере, которое дает право сыграть в Суперкубке Испании следующего сезона.

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 11:28
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    Комментарии (1)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Cleaner
    1715938271
    Хави с головой не дружит. Думай, что говоришь и не лезь в вопросы, тебя НЕ КАСАЮЩИЕСЯ!
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