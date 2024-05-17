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    • РФС выдал лицензии для игры в РПЛ только 4 клубам Первой лиги

    РФС выдал лицензии для игры в РПЛ только 4 клубам Первой лиги

    Комиссия РФС по лицензированию рассмотрела заявки клубов РПЛ и Первой лиги на получение лицензии РФС I / УЕФА для возможного участия в соревнованиях УЕФА и РПЛ в сезоне-2024/25.

    По итогам заседаний комиссии рассмотрено 23 комплекта документов от клубов.

    Приняты решения о выдачи лицензий РФС I / УЕФА следующим клубам: «Зенит», ЦСКА, «Динамо», «Спартак» и «Локомотив». Лицензии РФС I получили «Краснодар», «Рубин», «Ахмат», «Крылья Советов», «Ростов», «Пари НН», «Урал», «Факел», «Оренбург», «Балтика», «Сочи», «Химки», «Акрон», «Динамо» Мх и «Родина».

    Отказано в выдаче лицензии РФС I в связи с невыполнением обязательных критериев (например, финансовых или РПЛ) следующим клубам: «Арсенал», «СКА-Хабаровск», «Торпедо».

    В соответствии с правилами РФС решение об отказе в выдаче лицензии РФС I выносится с отсрочкой вступления в силу до 23 мая 2024 года. За это время у соответствующего клуба имеется возможность представления дополнительного пакета документации и рассмотрения его комиссией или подачи апелляционной жалобы на принятые комиссией решения в установленные сроки.

    • За два тура до финиша сезона в Первой лиге лидируют «Химки» (60 очков). Шансы на финиш в топ-4 сохраняют «Динамо» Мх (58), «Акрон» (56), «Арсенал» (52), «Родина» (52), «Шинник» (47).
    • Команды, занявшие 1-2-е места выйдут в РПЛ. Клубы, ставшие 3-4-м, сыграют стыковые матчи с 13-14-й командами Премьер-лиги.

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    Источник: официальный сайт РФС

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    Комментарии (3)
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    Янвapь 69
    1715943338
    Почему среди клубов первой лиги нет хряков ? И почему их ошибочно поместили в РПЛ ? Поправьте немедленно
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    Skull_Boy
    1715943675
    А где будут играть Акрон и Родина, если у них нет стадионов и минимальная вместимость стадика должна быть 15 тысяч, да и дублирование стадиона теперь запрещено
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