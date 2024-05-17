РФС выдал лицензии для игры в РПЛ только 4 клубам Первой лиги

Комиссия РФС по лицензированию рассмотрела заявки клубов РПЛ и Первой лиги на получение лицензии РФС I / УЕФА для возможного участия в соревнованиях УЕФА и РПЛ в сезоне-2024/25.

По итогам заседаний комиссии рассмотрено 23 комплекта документов от клубов.

Приняты решения о выдачи лицензий РФС I / УЕФА следующим клубам: «Зенит», ЦСКА, «Динамо», «Спартак» и «Локомотив». Лицензии РФС I получили «Краснодар», «Рубин», «Ахмат», «Крылья Советов», «Ростов», «Пари НН», «Урал», «Факел», «Оренбург», «Балтика», «Сочи», «Химки», «Акрон», «Динамо» Мх и «Родина».

Отказано в выдаче лицензии РФС I в связи с невыполнением обязательных критериев (например, финансовых или РПЛ) следующим клубам: «Арсенал», «СКА-Хабаровск», «Торпедо».

В соответствии с правилами РФС решение об отказе в выдаче лицензии РФС I выносится с отсрочкой вступления в силу до 23 мая 2024 года. За это время у соответствующего клуба имеется возможность представления дополнительного пакета документации и рассмотрения его комиссией или подачи апелляционной жалобы на принятые комиссией решения в установленные сроки.