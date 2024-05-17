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    ФИФА утвердила принципы борьбы с расизмом в футболе

    ФИФА утвердила пять принципов борьбы с расизмом в футболе на конгрессе в Бангкоке.

    • правила и санкции. Согласно этому принципу расизм будет нарушением с обязательным включением в дисциплинарные кодексы всех 211 членов-ассоциаций, в отношении расизма будут применяться конкретные санкции.
    • действия на поле. Обязанность остановить, приостановить или не засчитывать игры в случае проявления расизма. Введен глобальный жест, с помощью которого может быть показано проявление расизма, он заключается в сложенных в крест руках.
    • уголовное преследование. Организация будет действовать с целью признания расизма как уголовного преступления, чтобы нарушители преследовались по всей строгости закона.
    • обучение. ФИФА планирует разрабатывать и продвигать образовательные инициативы, чтобы создать будущее без расизма.
    • голос игроков. ФИФА создаст группу из бывших игроков, мужчин и женщин, чтобы отслеживать проявления расизма и давать рекомендации.

    Введение принципов прокомментировал президент ФИФА Джанни Инфантино.

    «Расизм – ужасное явление, которое существует в нашем обществе, явление, которое проявляется и в футболе. Мы не могли справиться с ним должным образом. Расизм – то, что я не могу понять. Мы наблюдали несколько инцидентов в некоторых странах мира.

    Мы должны занять глобальную позицию против расизма, должны бороться с ним и победить, мы не можем больше принимать то, что происходит на стадионах, пляжах и где-то еще. Нам не нужны те, кто еще думает о возможности проявления расизма, они должны уйти, не могут быть частью футбола.

    Ко мне обратились несколько игроков несколько месяцев назад, я общался с ними. Каждый из них вносил свой вклад, вносил рекомендации, говорил, что мы можем сделать, чтобы покончить с расизмом.

    Футбол – игра, в которой побеждают по заслугам, если хорошо играете, то выигрываете, и наоборот, не важно, откуда вы, из какой страны, в игре единственный цвет, который имеет значение, это цвет формы игроков. Совместно с топовыми игроками со всего мира мы определили пять столпов, которые мы начнем внедрять с сегодняшнего дня, чтобы победить расизм раз и навсегда», – сказал Инфантино.

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии (2)
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    Янвapь 69
    1715939607
    Опять позорнику Левникову придётся по полю на коленях ползать перед матчем ?
    Ответить
    acor94
    1715940588
    Наконец-то прекратим африканский свист в отношении белых игроков. Я так рад!
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