France Football: «Ньюкасл» начал переговоры с Коутиньо. Сделка сорвется, если парламент Великобритании не одобрит продажу клуба

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо этим летом может стать игроком «Ньюкасла».

Весной владелец английского клуба Майк Эшли согласовал сделку по продаже клуба Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом за 300 миллионов фунтов.

В июне 16 членов парламента Великобритании выступили против этой сделки. Покупка Коутиньо напрямую зависит от того, будет ли одобрена продажа «Ньюкасла» новому владельцу или нет.

Источник сообщает, что футболист и английский клуб уже начали переговоры.