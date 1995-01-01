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    France Football: «Ньюкасл» начал переговоры с Коутиньо. Сделка сорвется, если парламент Великобритании не одобрит продажу клуба

    Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо этим летом может стать игроком «Ньюкасла».

    Весной владелец английского клуба Майк Эшли согласовал сделку по продаже клуба Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом за 300 миллионов фунтов.

    В июне 16 членов парламента Великобритании выступили против этой сделки. Покупка Коутиньо напрямую зависит от того, будет ли одобрена продажа «Ньюкасла» новому владельцу или нет.

    Источник сообщает, что футболист и английский клуб уже начали переговоры.

    • «Бавария», за которую на правах аренды выступает бразилец, не будет выкупать Коутиньо у «Барселоны».
    • Коутиньо в сезоне-2019/20 провел за «Баварию» 32 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал восемь голевых передач.
    • Контракт 27-летнего игрока рассчитан до лета 2023 года.

    Источник: France Football

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    Сегодня, 09:37
    Комментарии3
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      Рейтинг: +9

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      Рейтинг: +723

      кто там 58 минут назад

      С одной стороны понятно, что они не хотят что бы английские клубы принадлежали зарубежным владельцам, а с другой стороны, какая разница от куда будут деньги поступать, тем более если это сохранит клуб в элите.

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      Рейтинг: +10146

      Cules2013 > кто там 17 минут назад

      Опасно делать какую-то отрасль сильно зависимой от иностранных инвесторов, тем более, что это сплошь арабы (мусульмане). Был бы это капитал с разных частей света, решение принималось бы проще.

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