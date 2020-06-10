France Football: «Ньюкасл» начал переговоры с Коутиньо. Сделка сорвется, если парламент Великобритании не одобрит продажу клуба

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо этим летом может стать игроком «Ньюкасла».
Весной владелец английского клуба Майк Эшли согласовал сделку по продаже клуба Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом за 300 миллионов фунтов.
В июне 16 членов парламента Великобритании выступили против этой сделки. Покупка Коутиньо напрямую зависит от того, будет ли одобрена продажа «Ньюкасла» новому владельцу или нет.
Источник сообщает, что футболист и английский клуб уже начали переговоры.
- «Бавария», за которую на правах аренды выступает бразилец, не будет выкупать Коутиньо у «Барселоны».
- Коутиньо в сезоне-2019/20 провел за «Баварию» 32 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал восемь голевых передач.
- Контракт 27-летнего игрока рассчитан до лета 2023 года.
Источник: France Football