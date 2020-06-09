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    The Telegraph: игроки «Эвертона» пошли на сокращение зарплат на ближайшие три месяца

    Игроки основного состава «Эвертона» пошли на сокращение зарплаты.

    Это сделано, чтобы помочь клубу компенсировать потери из-за пандемии коронавируса.

    Игрокам сократили зарплату вплоть до 50% на ближайшие три месяца.

    «Эта замечательная демонстрация единства позволила клубу выплачивать зарплату всем остальным работникам и персоналу», – заявил исполнительный директор клуба английской Премьер-лиги Дениз Барретт-Баксендейл.

    Главный тренера клуба Карло Анчелотти, его ассистенты, а также члены совета директоров пошли на сокращение зарплат на 30% еще в марте

    • «Эвертон» занимает 12-е место в турнирной таблице.
    • 21 июня клуб сыграет в дерби против «Ливерпуля».

    Источник: The Telegraph

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