The Telegraph: игроки «Эвертона» пошли на сокращение зарплат на ближайшие три месяца

Игроки основного состава «Эвертона» пошли на сокращение зарплаты.
Это сделано, чтобы помочь клубу компенсировать потери из-за пандемии коронавируса.
Игрокам сократили зарплату вплоть до 50% на ближайшие три месяца.
«Эта замечательная демонстрация единства позволила клубу выплачивать зарплату всем остальным работникам и персоналу», – заявил исполнительный директор клуба английской Премьер-лиги Дениз Барретт-Баксендейл.
Главный тренера клуба Карло Анчелотти, его ассистенты, а также члены совета директоров пошли на сокращение зарплат на 30% еще в марте
- «Эвертон» занимает 12-е место в турнирной таблице.
- 21 июня клуб сыграет в дерби против «Ливерпуля».
Источник: The Telegraph