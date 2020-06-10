The Telegraph: игроки «Эвертона» пошли на сокращение зарплат на ближайшие три месяца

Игроки основного состава «Эвертона» пошли на сокращение зарплаты.

Это сделано, чтобы помочь клубу компенсировать потери из-за пандемии коронавируса.

Игрокам сократили зарплату вплоть до 50% на ближайшие три месяца.

«Эта замечательная демонстрация единства позволила клубу выплачивать зарплату всем остальным работникам и персоналу», – заявил исполнительный директор клуба английской Премьер-лиги Дениз Барретт-Баксендейл.

Главный тренера клуба Карло Анчелотти, его ассистенты, а также члены совета директоров пошли на сокращение зарплат на 30% еще в марте