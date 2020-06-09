Fotospor: Ребров возглавит «Фенербахче» со следующего сезона

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров станет новым главным тренером «Фенербахче», передает Fotospor.

Украинский специалист возглавит стамбульский клуб со следующего сезона. При этом вопросами по компенсации «Ференцварошу» за расторжение контракта займется сам Ребров. Будучи игроком, он выступал за «Фенербахче» с 2002 по 2004 годы.

В России Ребров играл за «Рубин» в 2008-09 годах, с которым становился чемпионом России.