Созин: «Мы жили в эпоху передач про Кокорина и Мамаева, теперь год будут обсуждать Ефремова»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался об аварии в центре Москвы с участием актера Михаила Ефремова.

«Как бы мы ни относились к творчеству Ефремова, ни приветствовали его любовь к футболу и «Спартаку», но случай произошел просто вопиющий. Кончится для него все плохо – я никому не желаю тюрьмы, пусть решает суд. Но видео аварии повергло меня в шок. Можно же было взять такси, трезвого водителя… Я вижу, что он просто заснул за рулем, за семью убитого очень страшно. А Ефремов просто взял и решил жизнь человека одной рюмкой – это просто ужасно.

Ситуация с Ефремовым схожа с инцидентом Кокорина и Мамаева в одном – пьянство до добра не доводит. Ребята понесли наказание за алкоголь, теперь его понесет Ефремов. Но у него все еще хуже – он убил человека. Наказание будет гораздо жестче, чем у ребят, никаких аргументов в его пользу я просто не вижу. Год назад мы уже жили в эпоху передач Малахова про Кокорина и Мамаева. С сегодняшнего дня год будут там Ефремова обсуждать, настала его эра. Будет много гадости, справедливости, теперь вся страна будет жить воспоминаниями об этой трагедии», — сказал Созин.