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  • Созин: «Мы жили в эпоху передач про Кокорина и Мамаева, теперь год будут обсуждать Ефремова»

Созин: «Мы жили в эпоху передач про Кокорина и Мамаева, теперь год будут обсуждать Ефремова»

9 июня 2020, 18:55
41

Член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался об аварии в центре Москвы с участием актера Михаила Ефремова.

«Как бы мы ни относились к творчеству Ефремова, ни приветствовали его любовь к футболу и «Спартаку», но случай произошел просто вопиющий. Кончится для него все плохо – я никому не желаю тюрьмы, пусть решает суд. Но видео аварии повергло меня в шок. Можно же было взять такси, трезвого водителя… Я вижу, что он просто заснул за рулем, за семью убитого очень страшно. А Ефремов просто взял и решил жизнь человека одной рюмкой – это просто ужасно.

Ситуация с Ефремовым схожа с инцидентом Кокорина и Мамаева в одном – пьянство до добра не доводит. Ребята понесли наказание за алкоголь, теперь его понесет Ефремов. Но у него все еще хуже – он убил человека. Наказание будет гораздо жестче, чем у ребят, никаких аргументов в его пользу я просто не вижу. Год назад мы уже жили в эпоху передач Малахова про Кокорина и Мамаева. С сегодняшнего дня год будут там Ефремова обсуждать, настала его эра. Будет много гадости, справедливости, теперь вся страна будет жить воспоминаниями об этой трагедии», — сказал Созин.

  • Вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee под управлением Ефремова выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и совершил столкновение с фургоном Lada.
  • Водитель Lada получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
  • Экспертиза установила, что Ефремов был пьян в момент аварии.
  • Против актера возбуждено уголовное дело.

Источник: «Чемпионат»
Россия Спартак
Комментарии (41)
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piligrim1986
1591720830
гнида этот ефрем, всегда было стыдно, что он топит за мою команду
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derrik2000
1591723335
Всё не так просто, если подавляющее большинство уверено, что Михаил получит РЕАЛЬНЫЙ срок лишения свободы. Если, к примеру, протрезвев, организацию похорон возьмёт на себя да ещё баблища сколько можно подкинет вдове и детям... Преступление же НЕ умышленное. А вдова после скажет в суде, что Ефремов как мог загладил свою вину, возместил моральный вред, и она не хочет, чтобы суд лишал его свободы. Уже не раз такое было в судебной практике. ДА! Отягчающим фактором является опьянением Ефремова, но, ведь, само преступление НЕУМЫШЛЕННОЕ! Опять же - МОСКВА...и её судьи, выносящие очень часто такие решения, что просто оторопь берёт. Тут многие вспоминают ситуацию с Кокошкой и Мамаем, но забывают при этом, что и Кокошка, и Мамай - НЕ МОСКВИЧИ! А Ефремов - москвич. Причём уважаемый за своё творчество (не за хронический алкоголизм). Поэтому поживём - увидим, как будет развиваться ситуация.
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AZ
1591723412
А что делать, если вы ******* своими такими поступками!
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Brabus71
1591724318
Отца его уважаю, а этот...
Ответить
ivany4
1591729516
Совершил преступление - должен ответить! По его статье - срок от 5 до 12 лет. По хорошему, вместе с ним должны отвечать инспектора, которые ловили его пьяным и отпускали за бабло. Вседозволенность привела к ожидаемой развязке. Добро должно быть не только с кулаками, а и с дубиной.
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general.lizyukov
1591732705
беда в том, что известные люди ведут себя хуже бандосов из 90-х а вы, с.ки, их отмазываете по всем фронтам!!! вместо того, чтобы максимально жестко наказать, чтобы всем прочим неповадно было - вы, твари, льете крокодиловы слезы и рассказываете нам о талантах спортсмена/актера/бизнесмена и пр. Убили человека! По случайности, неумышленно - следствие пусть разбирается. Убийцу надо сажать. А вы нам о его "трагедии" говорите. Б....ди вербованые (С)
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Retiremen_VMF
1591733633
Должен быть суд. Все остальное от лукавого, включая использование известной фамилии как катода чтения воплей. Сейчас полетят новости с умопомрачительными заголовками не имеющим ничего общего с текстом и кучей орфографических ошибок. В профессию идут одни "гении" с отрицанием развития человека.
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Дядя Серёжа
1591761986
Сколько смертельных ДТП по стране за 2020г? Все обсуждать на футбольной странице? Тем более даже смерть человека - повод для насмешек нелюдей боратов.
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vka1970
1591772613
Не защищаю Ефремова, но вчера в Воронеже ментовской патруль вылетел на тротуар и сбил 3 (трёх) человек.Где об этом новости ? И догадайтесь с одной попытки посадят ли творившего беспредел мента .
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