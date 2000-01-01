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    Созин: «Мы жили в эпоху передач про Кокорина и Мамаева, теперь год будут обсуждать Ефремова»

    Член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался об аварии в центре Москвы с участием актера Михаила Ефремова.

    «Как бы мы ни относились к творчеству Ефремова, ни приветствовали его любовь к футболу и «Спартаку», но случай произошел просто вопиющий. Кончится для него все плохо – я никому не желаю тюрьмы, пусть решает суд. Но видео аварии повергло меня в шок. Можно же было взять такси, трезвого водителя… Я вижу, что он просто заснул за рулем, за семью убитого очень страшно. А Ефремов просто взял и решил жизнь человека одной рюмкой – это просто ужасно.

    Ситуация с Ефремовым схожа с инцидентом Кокорина и Мамаева в одном – пьянство до добра не доводит. Ребята понесли наказание за алкоголь, теперь его понесет Ефремов. Но у него все еще хуже – он убил человека. Наказание будет гораздо жестче, чем у ребят, никаких аргументов в его пользу я просто не вижу. Год назад мы уже жили в эпоху передач Малахова про Кокорина и Мамаева. С сегодняшнего дня год будут там Ефремова обсуждать, настала его эра. Будет много гадости, справедливости, теперь вся страна будет жить воспоминаниями об этой трагедии», — сказал Созин.

    • Вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee под управлением Ефремова выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и совершил столкновение с фургоном Lada.
    • Водитель Lada получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
    • Экспертиза установила, что Ефремов был пьян в момент аварии.
    • Против актера возбуждено уголовное дело.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:55
    Комментарии13
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      Рейтинг: +265

      Brabus71 25 минут назад

      Отца его уважаю, а этот...

      0
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      Рейтинг: +1525

      AZ 40 минут назад

      А что делать, если вы ******* своими такими поступками!

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      Рейтинг: +8066

      derrik2000 41 минуту назад

      Всё не так просто, если подавляющее большинство уверено, что Михаил получит РЕАЛЬНЫЙ срок лишения свободы.
      Если, к примеру, протрезвев, организацию похорон возьмёт на себя да ещё баблища сколько можно подкинет вдове и детям...
      Преступление же НЕ умышленное.
      А вдова после скажет в суде, что Ефремов как мог загладил свою вину, возместил моральный вред, и она не хочет, чтобы суд лишал его свободы.
      Уже не раз такое было в судебной практике.
      ДА!
      Отягчающим фактором является опьянением Ефремова, но, ведь, само преступление НЕУМЫШЛЕННОЕ!
      Опять же - МОСКВА...и её судьи, выносящие очень часто такие решения, что просто оторопь берёт.
      Тут многие вспоминают ситуацию с Кокошкой и Мамаем, но забывают при этом, что и Кокошка, и Мамай - НЕ МОСКВИЧИ!
      А Ефремов - москвич.
      Причём уважаемый за своё творчество (не за хронический алкоголизм).
      Поэтому поживём - увидим, как будет развиваться ситуация.

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      Рейтинг: +3960

      порт > derrik2000 16 минут назад

      Почитай на досуге новые правила дд, там чётко написано, сел за руль пьяный, попал в аварию, есть погибшие-тюрьма. Пьяный за рулём, потенциальный убийца. Так что, всё просто.

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      Рейтинг: +275

      vsolon > derrik2000 15 минут назад

      как это не умышленное.....пьяный за рулем это умышленное убийство...

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      Рейтинг: +8066

      derrik2000 > vsolon 10 минут назад

      НИКОГДА езда в нетрезвом состоянии, повлекшая за собой гибель людей не рассматривалась, как УМЫШЛЕННОЕ преступление.
      Ефремов, садясь пьяным за руль, что, специально хотел кого-то жизни лишить?
      Нет, конечно!
      Здесь имеет место преступная самонадеянность.

      0
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      Рейтинг: +6721

      piligrim1986 1 час назад

      гнида этот ефрем, всегда было стыдно, что он топит за мою команду

      1
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      Рейтинг: +5

      genokl 1 час назад


      Море обнажённых девок которые XОTЯТ СEKСА уже сегодня. Не упусти свой шанс по трaxаться, Регистрация бесплатная и анонимная, вот сайт ---- http://gg.gg/hotes

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      Рейтинг: +1321

      afw13 > genokl 1 час назад

      аларму девки не нужны, он с пуделем шпилится. стыдно за их клуб по интересам.

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      Рейтинг: +398

      Puddle 1 час назад

      А Ефрылов тоже поросяч?

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      Рейтинг: +2716

      alarm 2 часа назад

      хряки сейчас дружным строем пройдут мимо всех этих новостей, только злобно похрюкивать будут. стыдно за спартаг.

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      Рейтинг: +2716

      alarm 2 часа назад

      позор тарасовскому алкорылу!

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      Рейтинг: +771

      edw7777 > alarm 1 час назад

      Да ладно тебе... При чем тут Спартак-то?! Да мало ли какой преступник за них болеет.

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