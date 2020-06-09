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  • Уткин: «Семин – большой модник и супермодель. Прекрасная форма вкупе с обаянием Пьера Ришара»

Уткин: «Семин – большой модник и супермодель. Прекрасная форма вкупе с обаянием Пьера Ришара»

9 июня 2020, 17:44
5

Блогер Василий Уткин прокомментировал фото бывшего главного тренера «Локомотива» Юрия Семина в футболке, созданной московским брендом «Олово».

«Можно только приветствовать союз Юрия Семина с брендом по производству одежды. ЮП большой модник и, безусловно, супермодель – образец того, как может выглядеть мужчина за 70. Прекрасная форма вкупе с обаянием Пьера Ришара. Силуэт на футболке прекрасен своей многозначностью. Я вижу в нем символ пожилого волшебника, у которого только что некто помоложе с помощью заклятья «Экспеллиармус» выбил палочку и лишил волшебной силы. Часто об этом думаю. Успехов начинанию! – написал Уткин в инстаграме.

  • 30 мая Семин покинул «Локомотив».
  • Тренер может вернуться в украинское «Динамо».
  • С «Локомотивом» Семин трижды брал чемпионство.

Семин показал первую футболку, созданную московским брендом при его участии

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Уткин Василий
Комментарии (5)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Соня Мармеладова
1591715181
Уткин - образец того, как не должен выглядеть мужчина в 48...Гаджи Муслимович Гаджиев на пять лет постарше Палыча будет, а выглядит покруче и в тренировочном костюме и в стильном смокинге. Лишь бы к Уткину белочка как к Ефремову не заглянула на огонёк.
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DOCTOR PENALTY
1591716127
Комплимент от Депардье. )
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BRO_football
1591725115
Сёмин - второй "Пиджак" после Олега Кононова?
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Сергей Свояк
1591727069
С#ка! Несколько лет не комментировал на этом сайте, но не удержался: Уткин за#бал нести всякую х#йню! А вы его ещё цитируете. Нах#я ? Это же чушь. Мусор. Грязь из под ногтей. Публикуйте что-то более информативное, важное. Если поддерживаете, поддержите лайком коммент. Может администраторы проснутся... Спасибо.
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Дядя Серёжа
1591762548
Человек на футболке забитому голу радуется? Или просто пьяный пляшет? т Или это Палыч символизирует своё отношение к происходящему?
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