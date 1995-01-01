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    Уткин: «Семин – большой модник и супермодель. Прекрасная форма вкупе с обаянием Пьера Ришара»

    Блогер Василий Уткин прокомментировал фото бывшего главного тренера «Локомотива» Юрия Семина в футболке, созданной московским брендом «Олово».

    «Можно только приветствовать союз Юрия Семина с брендом по производству одежды. ЮП большой модник и, безусловно, супермодель – образец того, как может выглядеть мужчина за 70. Прекрасная форма вкупе с обаянием Пьера Ришара. Силуэт на футболке прекрасен своей многозначностью. Я вижу в нем символ пожилого волшебника, у которого только что некто помоложе с помощью заклятья «Экспеллиармус» выбил палочку и лишил волшебной силы. Часто об этом думаю. Успехов начинанию! – написал Уткин в инстаграме.

    • 30 мая Семин покинул «Локомотив».
    • Тренер может вернуться в украинское «Динамо».
    • С «Локомотивом» Семин трижды брал чемпионство.

    Семин показал первую футболку, созданную московским брендом при его участии

    text

    Публикация от text (@realradioutkin) 9 Июн 2020 в 3:53 PDT

    Источник: инстаграм Василия Уткина

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17002

      DOCTOR PENALTY 14 минут назад

      Комплимент от Депардье. )

      0
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      Рейтинг: +222

      Соня Мармеладова 30 минут назад

      Уткин - образец того, как не должен выглядеть мужчина в 48...Гаджи Муслимович Гаджиев на пять лет постарше Палыча будет, а выглядит покруче и в тренировочном костюме и в стильном смокинге. Лишь бы к Уткину белочка как к Ефремову не заглянула на огонёк.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3355

      Борат 30 минут назад

      Посмотреть бы на футболку с силуэтом жирноваси !
      Гыгы

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