Уткин: «Семин – большой модник и супермодель. Прекрасная форма вкупе с обаянием Пьера Ришара»

Блогер Василий Уткин прокомментировал фото бывшего главного тренера «Локомотива» Юрия Семина в футболке, созданной московским брендом «Олово».

«Можно только приветствовать союз Юрия Семина с брендом по производству одежды. ЮП большой модник и, безусловно, супермодель – образец того, как может выглядеть мужчина за 70. Прекрасная форма вкупе с обаянием Пьера Ришара. Силуэт на футболке прекрасен своей многозначностью. Я вижу в нем символ пожилого волшебника, у которого только что некто помоложе с помощью заклятья «Экспеллиармус» выбил палочку и лишил волшебной силы. Часто об этом думаю. Успехов начинанию! – написал Уткин в инстаграме.

30 мая Семин покинул «Локомотив».

Тренер может вернуться в украинское «Динамо».

С «Локомотивом» Семин трижды брал чемпионство.

Семин показал первую футболку, созданную московским брендом при его участии