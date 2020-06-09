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  • Экс-защитник сборной Англии Ричардс – о расизме: «Даже сейчас женщины держат сумку покрепче, когда я прохожу мимо»

Экс-защитник сборной Англии Ричардс – о расизме: «Даже сейчас женщины держат сумку покрепче, когда я прохожу мимо»

9 июня 2020, 10:35
3

Экс-защитник «Манчестер Сити», «Астон Виллы» и сборной Англии Майка Ричардс высказался о проблеме расизма.

«Когда я прохожу мимо, женщины берут сумку в руки покрепче. Я просто иду по улице, а люди оборачиваются и смотрят на меня, будто я инопланетянин.

Не могу это объяснить. Люди говорят: «Ой, дело не в расе». Но это ощущается.

У меня есть несколько белых друзей, и сейчас они начинают понимать, что я на самом деле чувствую», – сказал Ричардс.

  • Афроамериканец Флойд погиб 25 мая в США после того, как полицейский повалил его на асфальт лицом вниз, сел сверху и зажал шею ногой.
  • В Миннеаполисе и ряде других городов прошли акции протеста против действий полицейских.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Астон Вилла Англия Ричардс Майка
Комментарии (3)
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Viper for CSKA
1591690197
Не, ну это уже анекдот. То, что проблема расизма существует не является поводом медийным личностям строить из себя жертв "дискриминации". Это бедняки имеют право жаловаться, а не мажоры свои чувствительную натуру проявлять. Сумки покрепче держат - время такое, преступность растёт. А, учитывая, какая мода пошла одеваться как американские уголовники: с широкими штанами, цепями, делать кучу наколок, разве можно винить людей в том, что они реагируют соответственно. Оборачиваются - может из-за того, что Ричардс бывший игрок сборной Англии, а там все смотрят футбол? А если вспомнить, как отвратно он местами играл, то удивительно, что на него только смотрят, а не помидоры кидают.
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VGreen
1591691028
Оборачиваются и смотрят как на инопланетянина - ну ну. Уж по крайней мере не из-за того, что черный - даже у нас в России никто уже н е г р а м не удивляется и не разглядывает выпучив глаза, а на Западе тем более.
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Hektor 84
1591711375
Бред гонит! Он что в рванье ходит что люди оборачиваются и смотрят. Он лучше сам пусть сумку покрепче держит!
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