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    Экс-защитник сборной Англии Ричардс – о расизме: «Даже сейчас женщины держат сумку покрепче, когда я прохожу мимо»

    Экс-защитник «Манчестер Сити», «Астон Виллы» и сборной Англии Майка Ричардс высказался о проблеме расизма.

    «Когда я прохожу мимо, женщины берут сумку в руки покрепче. Я просто иду по улице, а люди оборачиваются и смотрят на меня, будто я инопланетянин.

    Не могу это объяснить. Люди говорят: «Ой, дело не в расе». Но это ощущается.

    У меня есть несколько белых друзей, и сейчас они начинают понимать, что я на самом деле чувствую», – сказал Ричардс.

    • Афроамериканец Флойд погиб 25 мая в США после того, как полицейский повалил его на асфальт лицом вниз, сел сверху и зажал шею ногой.
    • В Миннеаполисе и ряде других городов прошли акции протеста против действий полицейских.

    Источник: BBC

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    Сегодня, 10:35
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1443

      VGreen 1 час назад

      Оборачиваются и смотрят как на инопланетянина - ну ну. Уж по крайней мере не из-за того, что черный - даже у нас в России никто уже н е г р а м не удивляется и не разглядывает выпучив глаза, а на Западе тем более.

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      Рейтинг: +4872

      Viper for CSKA 1 час назад

      Не, ну это уже анекдот. То, что проблема расизма существует не является поводом медийным личностям строить из себя жертв "дискриминации". Это бедняки имеют право жаловаться, а не мажоры свои чувствительную натуру проявлять. Сумки покрепче держат - время такое, преступность растёт. А, учитывая, какая мода пошла одеваться как американские уголовники: с широкими штанами, цепями, делать кучу наколок, разве можно винить людей в том, что они реагируют соответственно. Оборачиваются - может из-за того, что Ричардс бывший игрок сборной Англии, а там все смотрят футбол? А если вспомнить, как отвратно он местами играл, то удивительно, что на него только смотрят, а не помидоры кидают.

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