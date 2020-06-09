Экс-защитник сборной Англии Ричардс – о расизме: «Даже сейчас женщины держат сумку покрепче, когда я прохожу мимо»

Экс-защитник «Манчестер Сити», «Астон Виллы» и сборной Англии Майка Ричардс высказался о проблеме расизма.

«Когда я прохожу мимо, женщины берут сумку в руки покрепче. Я просто иду по улице, а люди оборачиваются и смотрят на меня, будто я инопланетянин.

Не могу это объяснить. Люди говорят: «Ой, дело не в расе». Но это ощущается.

У меня есть несколько белых друзей, и сейчас они начинают понимать, что я на самом деле чувствую», – сказал Ричардс.