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    Защитник «Зенита» Маммана восстановился после разрыва «крестов»

    Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана в скором времени сможет вернуться на поле.

    Аргентинец 6 октября получил частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена и с тех пор не играет.

    Сообщается, что 24-летний футболист уже восстановился после травмы и теперь набирает форму, тренируясь по индивидуальной программе.

    • «Зенит» купил Мамману в 2017 году у «Лиона» за 16 миллионов евро.
    • С тех пор игрок провел за петербургскую команду 40 матчей и сделал один ассист.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    08.06.2020 23:55
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