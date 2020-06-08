Защитник «Зенита» Маммана восстановился после разрыва «крестов»

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана в скором времени сможет вернуться на поле.
Аргентинец 6 октября получил частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена и с тех пор не играет.
Сообщается, что 24-летний футболист уже восстановился после травмы и теперь набирает форму, тренируясь по индивидуальной программе.
- «Зенит» купил Мамману в 2017 году у «Лиона» за 16 миллионов евро.
- С тех пор игрок провел за петербургскую команду 40 матчей и сделал один ассист.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
Источник: «Спорт день за днем»