Защитник «Зенита» Маммана восстановился после разрыва «крестов»

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана в скором времени сможет вернуться на поле.

Аргентинец 6 октября получил частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена и с тех пор не играет.

Сообщается, что 24-летний футболист уже восстановился после травмы и теперь набирает форму, тренируясь по индивидуальной программе.