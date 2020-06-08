Федун: «После первых матчей ограничения на вместимость стадионов надо снимать»

Владелец «Спартака» Леонид Федун призвал снять ограничения на количество зрителей на стадионе спустя несколько матчей после возобновления сезона РПЛ. На первые игры будут пускать не более десяти процентов зрителей от общей вместимости стадиона.

«Проведем первые матчи. Посмотрим, как это будет развиваться, посмотрим на эпидемиологическую обстановку. А дальше надо снимать ограничения», – сказал Федун РБК.