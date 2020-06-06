Федун: «С новыми силами приступаю к работе. Будем вместе двигать «Спартак» к победам!»

Владелец «Спартака» Леонид Федун вылечился от коронавируса и посетил тренировку в Тарасовке. Функционер поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Хочу ещe раз поблагодарить команду и болельщиков за слова поддержки. Пока я был в больнице, получил много сообщений. Было очень приятно. Теперь, когда болезнь позади, я с новыми силами приступаю к работе. Будем вместе двигать клуб к новым победам!» – сказал Федун.

По всему миру от коронавируса умерло более 374000 человек.

«Спартак» в РПЛ идет восьмым.

В ближайшем официальном матче москвичи встретятся с «Арсеналом».