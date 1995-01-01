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    Федун: «С новыми силами приступаю к работе. Будем вместе двигать «Спартак» к победам!»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун вылечился от коронавируса и посетил тренировку в Тарасовке. Функционер поблагодарил болельщиков за поддержку.

    «Хочу ещe раз поблагодарить команду и болельщиков за слова поддержки. Пока я был в больнице, получил много сообщений. Было очень приятно. Теперь, когда болезнь позади, я с новыми силами приступаю к работе. Будем вместе двигать клуб к новым победам!» – сказал Федун.

    • По всему миру от коронавируса умерло более 374000 человек.
    • «Спартак» в РПЛ идет восьмым.
    • В ближайшем официальном матче москвичи встретятся с «Арсеналом».

    text

    Публикация от text (@fcsm_official) 6 Июн 2020 в 8:35 PDT

    Источник: инстаграм «Спартака»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +351

      Puddle 17 минут назад

      А что Педун такой довольный? Уколы доктора Лю помогли?

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