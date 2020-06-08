«Локомотив»: «Баринов не болел коронавирусом, тест был ошибочным»

Врач «Локомотива» Никита Карлицкий рассказал, что полузащитник команды Дмитрий Баринов в действительности не болел коронавирусом. Ошибочным оказался первый тест.

«Баринов не заболел, у него первый тест показал положительный результат. Но любые тесты имеют погрешность, в зависимости от фирмы до 20% брака. К сожалению, это наша действительность. Дальше он пересдал два теста, которые подтвердили, что он не болен – у него отсутствовала симптоматика.

Кроме ПЦР из мазка, у него брали кровь, в ней также нет изменений, соответствующих коронавирусу. Мы действовали строго по протоколу. Первый тест был ошибочно положительным? Да, первый тест был положительным, потом мы по правилам через определенное количество дней взяли два теста, которые дали абсолютно отрицательный результат», – сказал Карлицкий ТАСС.