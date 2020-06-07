«Бешикташ» просит у ЦСКА за форварда Ларина 4 миллиона

«Бешикташ» обозначил ЦСКА, за сколько готов продать форварда Кайла Ларина. Речь идет о нескольких миллионах.
«По Ларину все не так просто. Коллеги сообщают, что «Бешикташ» хочет за игрока 4 миллиона евро. Сомневаюсь, что ЦСКА готов на эту сумму», – сказал обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.
- ЦСКА попытался купить Ларина за 1 миллион.
- На рынке игрок стоит 3,2 миллиона.
- На его счету в этом сезоне семь голов и десять ассистов в 29 матчах чемпионата Бельгии (выступал за «Зюлте-Варегем» на правах аренды).
Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»
Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов: например, за полгода сообщил об уходе из «Зенита» Нету. Также Короткин за несколько недель рассказал о визите в Москву Дженнаро Гаттузо.