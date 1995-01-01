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    «Бешикташ» просит у ЦСКА за форварда Ларина 4 миллиона

    «Бешикташ» обозначил ЦСКА, за сколько готов продать форварда Кайла Ларина. Речь идет о нескольких миллионах.

    «По Ларину все не так просто. Коллеги сообщают, что «Бешикташ» хочет за игрока 4 миллиона евро. Сомневаюсь, что ЦСКА готов на эту сумму», – сказал обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

    • ЦСКА попытался купить Ларина за 1 миллион.
    • На рынке игрок стоит 3,2 миллиона.
    • На его счету в этом сезоне семь голов и десять ассистов в 29 матчах чемпионата Бельгии (выступал за «Зюлте-Варегем» на правах аренды).

    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

    Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов: например, за полгода сообщил об уходе из «Зенита» Нету. Также Короткин за несколько недель рассказал о визите в Москву Дженнаро Гаттузо.

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    Сегодня, 15:05
    Комментарии6
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      Рейтинг: +16949

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Сделку проведут через "Почта банк", а там "всё хорошо!"

      0
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      Рейтинг: +4630

      JTherry 2 часа назад

      и я сомневаюсь, что ВЭБ.РФ раскошелится из почтальонского кэша на Ларина, скорее, будут пытаться Адеми к себе перетянуть "бесплатно"...

      1
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      Рейтинг: +719

      кто там 2 часа назад

      Эх Бешикташ Бешикташ! Нужно было брать лям пока гынер с бабайкой предлагали, а то они там пояски затянули, следующее предложение будет 500к + 2 матрёшки!

      0
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      Рейтинг: +8326

      Skull_Boy 2 часа назад

      4 ляма за что, за скамейку в Турции или за кривляние на поле в Бельгии

      0
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      Рейтинг: +254

      Mityai90 2 часа назад

      Андрюха, у нас труп! Возможно, криминал! По коням!

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      Рейтинг: +2819

      Черкизовский Кот > Mityai90 2 часа назад

      Да, "По Коням".
      А "Бешикташ" армейцам в ответ: "Это наша корова и мы её доим!"

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