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«Бешикташ» просит у ЦСКА за форварда Ларина 4 миллиона

7 июня 2020, 15:05
7

«Бешикташ» обозначил ЦСКА, за сколько готов продать форварда Кайла Ларина. Речь идет о нескольких миллионах.

«По Ларину все не так просто. Коллеги сообщают, что «Бешикташ» хочет за игрока 4 миллиона евро. Сомневаюсь, что ЦСКА готов на эту сумму», – сказал обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

  • ЦСКА попытался купить Ларина за 1 миллион.
  • На рынке игрок стоит 3,2 миллиона.
  • На его счету в этом сезоне семь голов и десять ассистов в 29 матчах чемпионата Бельгии (выступал за «Зюлте-Варегем» на правах аренды).

Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов: например, за полгода сообщил об уходе из «Зенита» Нету. Также Короткин за несколько недель рассказал о визите в Москву Дженнаро Гаттузо.

Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Зюлте-Варегем Бешикташ ЦСКА Ларин Кайл
Комментарии (7)
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Mityai90
1591533708
Андрюха, у нас труп! Возможно, криминал! По коням!
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Skull_Boy
1591533983
4 ляма за что, за скамейку в Турции или за кривляние на поле в Бельгии
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кто там
1591534194
Эх Бешикташ Бешикташ! Нужно было брать лям пока гынер с бабайкой предлагали, а то они там пояски затянули, следующее предложение будет 500к + 2 матрёшки!
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JTherry
1591534795
и я сомневаюсь, что ВЭБ.РФ раскошелится из почтальонского кэша на Ларина, скорее, будут пытаться Адеми к себе перетянуть "бесплатно"...
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DOCTOR PENALTY
1591536836
Сделку проведут через "Почта банк", а там "всё хорошо!"
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vladimir-7
1591556490
Вопрос с покупкой Ларина в ЦСКА отпал с возвращением Вагнера Лава.
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