Журналист Короткин: «Малафеев в «Зените» заключал контракты, сильные для игроков, а не для клуба»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин рассказал о работе Вячеслава Малафеева на посту заместителя спортивного директора «Зенита». Бывший игрок заключал соглашения, больше выгодные футболистам.

«Малафеев в «Зените» вел переговоры таким образом, что клуб находился в позиции защищающегося, а не прессингующего. Имею в виду переговоры по контрактам, по трансферам. Контракты бывают сильные для стороны клуба и сильные для стороны футболиста. Вячеслав, согласно отзывам на рынке, заключал соглашения, сильные для игроков. Как клубный сотрудник он должен был добиваться обратного. Вот эта история совершенно дикая», – считает инсайдер.