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    Журналист Короткин: «Малафеев в «Зените» заключал контракты, сильные для игроков, а не для клуба»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин рассказал о работе Вячеслава Малафеева на посту заместителя спортивного директора «Зенита». Бывший игрок заключал соглашения, больше выгодные футболистам.

    «Малафеев в «Зените» вел переговоры таким образом, что клуб находился в позиции защищающегося, а не прессингующего. Имею в виду переговоры по контрактам, по трансферам. Контракты бывают сильные для стороны клуба и сильные для стороны футболиста. Вячеслав, согласно отзывам на рынке, заключал соглашения, сильные для игроков. Как клубный сотрудник он должен был добиваться обратного. Вот эта история совершенно дикая», – считает инсайдер.

    • Малафеев на прошлой неделе покинул «Зенит».
    • Спортсмен был функционером «Зенита» с 2017 года.
    • Всю игровую карьеру Малафеев провел в системе «Зенита».

    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

    Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов: например, за полгода сообщил об уходе из «Зенита» Нету. Также Короткин за несколько недель рассказал о визите в Москву Дженнаро Гаттузо.

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    Сегодня, 12:15
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2090

      Бухбух 2 часа назад

      Такое возможно только в России.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3983

      vladik12 2 часа назад

      О - откаты.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1964

      "supermax" > vladik12 2 часа назад

      ахахах...все меньше удивляюсь таким статьям...вот бы тоже к гос деньгам прилипнуть

      1
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