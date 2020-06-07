Журналист Короткин: «Малафеев в «Зените» заключал контракты, сильные для игроков, а не для клуба»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин рассказал о работе Вячеслава Малафеева на посту заместителя спортивного директора «Зенита». Бывший игрок заключал соглашения, больше выгодные футболистам.
«Малафеев в «Зените» вел переговоры таким образом, что клуб находился в позиции защищающегося, а не прессингующего. Имею в виду переговоры по контрактам, по трансферам. Контракты бывают сильные для стороны клуба и сильные для стороны футболиста. Вячеслав, согласно отзывам на рынке, заключал соглашения, сильные для игроков. Как клубный сотрудник он должен был добиваться обратного. Вот эта история совершенно дикая», – считает инсайдер.
- Малафеев на прошлой неделе покинул «Зенит».
- Спортсмен был функционером «Зенита» с 2017 года.
- Всю игровую карьеру Малафеев провел в системе «Зенита».
Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов: например, за полгода сообщил об уходе из «Зенита» Нету. Также Короткин за несколько недель рассказал о визите в Москву Дженнаро Гаттузо.