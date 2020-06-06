Агент Дивеева – о цене игрока: «Мы можем говорить о 15 миллионах. У него сумасшедшие данные, он способен выйти на топ-уровень»

Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева Олег Еремин рассказал, как футболист уходил из «Уфы», и подтвердил, что с ним связывались из «Арсенала». По мнению Еремина, игрок стоит не меньше 10 миллионов евро.

«С переходом Дивеева проблем не было вообще, потому что я ничего не требовал от ЦСКА дополнительно для себя. Нам было достаточно, что парень получил хороший контракт с перспективой играть в топ-клубе.

Я уверен в том, что российскому футболисту нужно уезжать в европейский чемпионат готовым игроком, когда тебе хороший клуб предлагает достойный контракт с понятным для тебя статусом в команде. Разговаривал ли со мной скаут лондонского «Арсенала» по поводу Дивеева? Со мной нет, а с «Уфой» — да.

Сколько сейчас стоит Дивеев? Мы можем говорить о 10, 12, 15 миллионах евро. Это не завышенный ценник. Он играет на высоком уровне, у него сумасшедший данные. Если его поместить в правильные условия, он способен вырасти в игрока топ-уровня», – приводит слова Еремина журналист «Чемпионата» Андрей Панков.