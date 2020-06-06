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  • Агент Дивеева – о цене игрока: «Мы можем говорить о 15 миллионах. У него сумасшедшие данные, он способен выйти на топ-уровень»

Агент Дивеева – о цене игрока: «Мы можем говорить о 15 миллионах. У него сумасшедшие данные, он способен выйти на топ-уровень»

6 июня 2020, 22:48
10

Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева Олег Еремин рассказал, как футболист уходил из «Уфы», и подтвердил, что с ним связывались из «Арсенала». По мнению Еремина, игрок стоит не меньше 10 миллионов евро.

«С переходом Дивеева проблем не было вообще, потому что я ничего не требовал от ЦСКА дополнительно для себя. Нам было достаточно, что парень получил хороший контракт с перспективой играть в топ-клубе.

Я уверен в том, что российскому футболисту нужно уезжать в европейский чемпионат готовым игроком, когда тебе хороший клуб предлагает достойный контракт с понятным для тебя статусом в команде. Разговаривал ли со мной скаут лондонского «Арсенала» по поводу Дивеева? Со мной нет, а с «Уфой» — да.

Сколько сейчас стоит Дивеев? Мы можем говорить о 10, 12, 15 миллионах евро. Это не завышенный ценник. Он играет на высоком уровне, у него сумасшедший данные. Если его поместить в правильные условия, он способен вырасти в игрока топ-уровня», – приводит слова Еремина журналист «Чемпионата» Андрей Панков.

  • Рыночная стоимость Дивеева на текущий момент – 4,5 миллиона.
  • В сезоне РПЛ защитник провел 19 матчей, сделал результативный пас.
  • ЦСКА в таблице идет пятым.

Источник: телеграм-канал Андрея Панкова
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дивеев Игорь
Комментарии (10)
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Aston
1591480541
Маразм крепчал
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Axe111
1591481602
АХАХАХАХААХАХАХАХ
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DOCTOR PENALTY
1591483049
Мечты сбываются и не сбываются. **
Ответить
serppion
1591490124
Он может вырасти в игрока топ-уровня, а может и не вырасти. Сколько уж раз говорили о новых появившихся звездочках с офигенными задатками, только где они? Если бы все надежды оправдывались, в каждой команде бегал бы десяток Месси. А на деле у команд всегда проблемы с составом.
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Бухбух
1591497168
Что-то подобное Селюк говорил про Гогуа не так давно.
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моэм
1591501655
Говорить можно - продать нельзя...даже тому , кто сумел бы продать чукчам холодильник...просто таких идиотов нет.
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Соарес
1591507473
Пох что говорит агент . У них работа такая ,впаривать дерьмо за большие деньги
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vladimir-7
1591508110
Игрок хороший, но мало ещё провел международных игр, вот поиграет в ПФК ЦСКА, наберется опыта, вот тогда можно думать и о переходе в сильный европейский клуб, а стремиться к повышению квалификации необходимо постоянно.
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кто там
1591512676
Гынер все 50 значит будет требовать( *Я уверен в том, что российскому футболисту нужно уезжать в европейский чемпионат готовым игроком, когда тебе хороший клуб предлагает достойный контракт с понятным для тебя статусом в команде.* Жизнь в 30+ для футболиста только начинается?) Вот сидят и ждут.. с их то запросами и ЧСВ)
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