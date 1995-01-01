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    Широков: «Не вижу, в чем «Спартак» прибавил при Тедеско»

    Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков заявил, что не видит прогресса в игре московской команды после назначения Доменико Тедеско на пост главного тренера.

    «Не вижу, в чем «Спартак» прибавил при Тедеско. Возможно, прошло мало времени, но я так не считаю. За зимний период прошло много времени, и можно было что-то изменить, но пока этого не произошло. Я думал, если тренер приходит в «Спартак», то он нацелен на атаку, а не играет от обороны во всех матчах», – сказал Широков.

    • Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года.
    • Его контракт с клубом рассчитан до конца следующего сезона.
    • Столичная команда по итогам 22 туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:18
    Комментарии8
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      Рейтинг: +539

      моэм 1 час назад

      Ну этого не видит никто , а не только Рома... идеям Тедеско , если таковые есть конечно , нужно время...другое дело что в таких командах как Спартак его не дают , а требуют результат и результат только высокий...возможно по молодости лет , он пока просто не способен работать по постоянным прессингом в командах подобных Спартаку...тогда это очередной промах руководства.

      0
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      Рейтинг: +6036

      Сильвербой 1 час назад

      Роман, возможно ты не заметил, но сейчас чемпионат приостановлен, а за те матчи которые были у Тедеско, тот Спартак который ему достался, в котором два-три только нормальных футболиста, невозможно превратить во что-то более-менее серьезное!!!

      2
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      Рейтинг: +1896

      KPCCSPB > Сильвербой 1 час назад

      2-3 футболиста? Сриптак вложил 80 лямов в трансферы, что за бред говоришь?

      -2
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      Рейтинг: +1957

      "supermax" > KPCCSPB 47 минут назад

      федуну ток не говори про 80 лямов

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6036

      Сильвербой > KPCCSPB 31 минуту назад

      Ты если кому-то отвечаешь, то названия клубов пиши нормально, или не отвечай совсем!

      0
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      Рейтинг: -112

      Аденн 2 часа назад

      апосля моромойной бЗениты, щироков много чего перестал видеть и понимать.

      2
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      Рейтинг: +1896

      KPCCSPB > Аденн 1 час назад

      После сриптака, игроки на банки только уезжают, про три зенки, там корка из мочи походу мешает тебе смотреть

      -1
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      Рейтинг: +188

      NewLife 2 часа назад

      Каждый новый коммент широкова говорит о том, что он не прибавил ума, а убавил. Достойный комментатор канделакинова срач тв.

      5
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