Широков: «Не вижу, в чем «Спартак» прибавил при Тедеско»

Ну этого не видит никто , а не только Рома... идеям Тедеско , если таковые есть конечно , нужно время...другое дело что в таких командах как Спартак его не дают , а требуют результат и результат только высокий...возможно по молодости лет , он пока просто не способен работать по постоянным прессингом в командах подобных Спартаку...тогда это очередной промах руководства.
Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков заявил, что не видит прогресса в игре московской команды после назначения Доменико Тедеско на пост главного тренера.
«Не вижу, в чем «Спартак» прибавил при Тедеско. Возможно, прошло мало времени, но я так не считаю. За зимний период прошло много времени, и можно было что-то изменить, но пока этого не произошло. Я думал, если тренер приходит в «Спартак», то он нацелен на атаку, а не играет от обороны во всех матчах», – сказал Широков.
- Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года.
- Его контракт с клубом рассчитан до конца следующего сезона.
- Столичная команда по итогам 22 туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.