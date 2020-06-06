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Широков: «Не вижу, в чем «Спартак» прибавил при Тедеско»

6 июня 2020, 09:18
15

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков заявил, что не видит прогресса в игре московской команды после назначения Доменико Тедеско на пост главного тренера.

«Не вижу, в чем «Спартак» прибавил при Тедеско. Возможно, прошло мало времени, но я так не считаю. За зимний период прошло много времени, и можно было что-то изменить, но пока этого не произошло. Я думал, если тренер приходит в «Спартак», то он нацелен на атаку, а не играет от обороны во всех матчах», – сказал Широков.

  • Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года.
  • Его контракт с клубом рассчитан до конца следующего сезона.
  • Столичная команда по итогам 22 туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Широков Роман Тедеско Доменико
Комментарии (15)
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NewLife
1591425242
Каждый новый коммент широкова говорит о том, что он не прибавил ума, а убавил. Достойный комментатор канделакинова срач тв.
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Сильвербой
1591429412
Роман, возможно ты не заметил, но сейчас чемпионат приостановлен, а за те матчи которые были у Тедеско, тот Спартак который ему достался, в котором два-три только нормальных футболиста, невозможно превратить во что-то более-менее серьезное!!!
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моэм
1591429770
Ну этого не видит никто , а не только Рома... идеям Тедеско , если таковые есть конечно , нужно время...другое дело что в таких командах как Спартак его не дают , а требуют результат и результат только высокий...возможно по молодости лет , он пока просто не способен работать по постоянным прессингом в командах подобных Спартаку...тогда это очередной промах руководства.
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vka1970
1591436371
На новости от "багамы мамы" давно прекратил обращать внимания, узнав из прессы про пагубную привычку Ромика жрать горькую и посылать тренеров в пешее эротическое путешествие.
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СвинкаСправедливости
1591436567
Спартак прибавлял только при Широкове.
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алдан2014
1591451685
А ты Широков зачем в Спартак приходил?Какой же он всё таки поганеенький человечишка
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Hektor 84
1591468650
А интересно в чем спартак прибавил когда ты в спартак переходил из Краснодара?
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Hektor 84
1591468840
Главное чтоб замечало руководство и болелы. А твое мнение никто и не спрашивал гнилушка. Ни как не дает покоя что тебя выперли из Спартака? Решил в очередной раз в сторону Спартака говнеца подкинуть на вентилятор?
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Plyash
1591476665
У тебя шары как у индюка,потому и не видишь ничего вокруг, "эксперт" сраный.
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vikrub
1591531042
А у Широкова хоть ноги и кривые и туповатые, но всё равно они умнее головы. Он сначала говорит, а потом (через 3 дня) начинает думать: "А что же я сказал?".
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