Широков: «Не вижу, в чем «Спартак» прибавил при Тедеско»

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков заявил, что не видит прогресса в игре московской команды после назначения Доменико Тедеско на пост главного тренера.

«Не вижу, в чем «Спартак» прибавил при Тедеско. Возможно, прошло мало времени, но я так не считаю. За зимний период прошло много времени, и можно было что-то изменить, но пока этого не произошло. Я думал, если тренер приходит в «Спартак», то он нацелен на атаку, а не играет от обороны во всех матчах», – сказал Широков.