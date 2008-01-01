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    «Тамбов»: «Возможно, мы переедем в Нижний Новгород, а «Нижний Новгород» – в Тамбов»

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков не исключил переезд в Нижний Новгород. Там команда сейчас проводит домашние матчи.

    «Ведутся переговоры, обсуждаем разные варианты. В том числе и возможность того, чтобы «Нижний Новгород» переедет в Тамбов, а мы переедем в Нижний Новгород. Но возможен вариант при котором мы будем играть в Тамбове», – сказал Худяков.

    • Для «Тамбова» текущий сезон в РПЛ дебютный.
    • «Тамбов» в таблице идет 11-м.
    • На таком же месте в последнем сезоне ФНЛ финишировал «Нижний Новгород».

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2638

      alarm 33 минуты назад

      позор спартаку!

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      Рейтинг: +385

      Armani nn 37 минут назад

      Что за бл...ство. Щас я хожу на ФК НН потому что это команда моего города, пусть и в ФНЛ, а теперь на домашние матчи в Тамбов поездить?Хуже было только объединение ФК НН с Волгой!

      0
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      Рейтинг: -71

      Фанат Рубина > Armani nn 4 минуты назад

      это будет что просто нн будет играть в рпл, а тамбов в фнл

      0
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      Рейтинг: +567

      Граф2019 50 минут назад

      Сочи перенести в Мурманск! а Москву на чукотку...

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      Рейтинг: +2178

      absent32 53 минуты назад

      вы бы уже сразу, стадионы лучше перевезли. а вообще бред, хотим играть в РПЛ, а об инфраструктуре не позаботились. стройте, а потом идите в вышку, а то у нас половина стадионов ЧМ в ФНЛ, а в РПЛ лезут те у кого дворовые площадки

      0
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      Рейтинг: +411

      GreyDM 1 час назад

      то есть городами махнутся,а названия прежними останутся??? это тппа "Тамбов" (Н. Новгород) и "Нижний Новгород"(Тамбов)? маразм крепчал...

      2
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      Рейтинг: +3971

      vladik12 2 часа назад

      Российский футбол, суровый и беспощадный.

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