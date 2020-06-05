«Тамбов»: «Возможно, мы переедем в Нижний Новгород, а «Нижний Новгород» – в Тамбов»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков не исключил переезд в Нижний Новгород. Там команда сейчас проводит домашние матчи.

«Ведутся переговоры, обсуждаем разные варианты. В том числе и возможность того, чтобы «Нижний Новгород» переедет в Тамбов, а мы переедем в Нижний Новгород. Но возможен вариант при котором мы будем играть в Тамбове», – сказал Худяков.