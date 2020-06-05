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  • «Тамбов»: «Возможно, мы переедем в Нижний Новгород, а «Нижний Новгород» – в Тамбов»

«Тамбов»: «Возможно, мы переедем в Нижний Новгород, а «Нижний Новгород» – в Тамбов»

5 июня 2020, 20:08
8

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков не исключил переезд в Нижний Новгород. Там команда сейчас проводит домашние матчи.

«Ведутся переговоры, обсуждаем разные варианты. В том числе и возможность того, чтобы «Нижний Новгород» переедет в Тамбов, а мы переедем в Нижний Новгород. Но возможен вариант при котором мы будем играть в Тамбове», – сказал Худяков.

  • Для «Тамбова» текущий сезон в РПЛ дебютный.
  • «Тамбов» в таблице идет 11-м.
  • На таком же месте в последнем сезоне ФНЛ финишировал «Нижний Новгород».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Тамбов Нижний Новгород
Комментарии (8)
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vladik12
1591377006
Российский футбол, суровый и беспощадный.
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GreyDM
1591377769
то есть городами махнутся,а названия прежними останутся??? это тппа "Тамбов" (Н. Новгород) и "Нижний Новгород"(Тамбов)? маразм крепчал...
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absent32
1591381642
вы бы уже сразу, стадионы лучше перевезли. а вообще бред, хотим играть в РПЛ, а об инфраструктуре не позаботились. стройте, а потом идите в вышку, а то у нас половина стадионов ЧМ в ФНЛ, а в РПЛ лезут те у кого дворовые площадки
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Граф2019
1591381831
Сочи перенести в Мурманск! а Москву на чукотку...
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Armani nn
1591382595
Что за бл...ство. Щас я хожу на ФК НН потому что это команда моего города, пусть и в ФНЛ, а теперь на домашние матчи в Тамбов поездить?Хуже было только объединение ФК НН с Волгой!
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Juic
1591386495
Нормальная ситуация для профессиональных команд. Почитайте историю клубов НБА для примера.
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evgevg13
1591407351
свингеры долбанные...
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