«Тамбов»: «Возможно, мы переедем в Нижний Новгород, а «Нижний Новгород» – в Тамбов»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков не исключил переезд в Нижний Новгород. Там команда сейчас проводит домашние матчи.
«Ведутся переговоры, обсуждаем разные варианты. В том числе и возможность того, чтобы «Нижний Новгород» переедет в Тамбов, а мы переедем в Нижний Новгород. Но возможен вариант при котором мы будем играть в Тамбове», – сказал Худяков.
- Для «Тамбова» текущий сезон в РПЛ дебютный.
- «Тамбов» в таблице идет 11-м.
- На таком же месте в последнем сезоне ФНЛ финишировал «Нижний Новгород».
Источник: «Чемпионат»