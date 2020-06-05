Клубам РПЛ могут засчитывать техническое поражение в случае большого числа заболевших коронавирусом после возобновления сезона

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, как РФС намерен действовать в случае массовых заражений коронавирусом в клубах РПЛ.

«Я задал вопрос о том, что делать, если в команде выявлено много инфицированных после рестарта в РПЛ. Насколько я понял, позиция РФС – ни при каких ситуациях переносов матчей не будет. Вся вина в том, что игроки заразились, перекладывается на клуб, и может быть засчитано техническое поражение», – сказал Газизов.