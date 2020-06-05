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  • Клубам РПЛ могут засчитывать техническое поражение в случае большого числа заболевших коронавирусом после возобновления сезона

Клубам РПЛ могут засчитывать техническое поражение в случае большого числа заболевших коронавирусом после возобновления сезона

5 июня 2020, 17:01
25

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, как РФС намерен действовать в случае массовых заражений коронавирусом в клубах РПЛ.

«Я задал вопрос о том, что делать, если в команде выявлено много инфицированных после рестарта в РПЛ. Насколько я понял, позиция РФС – ни при каких ситуациях переносов матчей не будет. Вся вина в том, что игроки заразились, перекладывается на клуб, и может быть засчитано техническое поражение», – сказал Газизов.

  • Вынужденная пауза в РПЛ длится с середины марта.
  • Возобновление турнира запланировано на 19 июня.
  • Завершиться российский чемпионат должен 22 июля.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (25)
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ALEX ML
1591367186
Бред какой то
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mdu86
1591368328
Да засчитайте уже всем соперникам Зенита технические поражения и объявите его чемпионом, хватит дурочку валять...
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фанат джигурды
1591369795
Правильное решение!!! Наказание должно быть жестоким!!! Прямо напрашивается аналогия с косунами от армии.
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valkam72
1591370349
Синит - позор России
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ilichkadr
1591371048
Маразм крепчает. Надо не клубу засчитывать техническое поражение, а РФС разогнать.
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GreyDM
1591371456
теперь все начнут скрывать инфицированных и реально пол лиги заразится...
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ufos73
1591373476
Дюков походу пришел на один сезон, с задачей сделать бомжей чемпионами, а там хоть не рассветай... Все решения идут в разрез логики и здравому смыслу. Я думал хуже Фурсенко быть не может, но вот очередное дно пробитое бомжами!
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ruded
1591374566
вот он - принцип спортивной состязательности..
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Juic
1591386689
И оштрафовать на 4000 за каждого на поле - потенциальные носители же!
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paracetamol
1591389385
Свиньи всем гуртом побегут игроков Зенита заражать, но бесполезно. Зенит им уже не достать!
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