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    Клубам РПЛ могут засчитывать техническое поражение в случае большого числа заболевших коронавирусом после возобновления сезона

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, как РФС намерен действовать в случае массовых заражений коронавирусом в клубах РПЛ.

    «Я задал вопрос о том, что делать, если в команде выявлено много инфицированных после рестарта в РПЛ. Насколько я понял, позиция РФС – ни при каких ситуациях переносов матчей не будет. Вся вина в том, что игроки заразились, перекладывается на клуб, и может быть засчитано техническое поражение», – сказал Газизов.

    • Вынужденная пауза в РПЛ длится с середины марта.
    • Возобновление турнира запланировано на 19 июня.
    • Завершиться российский чемпионат должен 22 июля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:01
    Комментарии15
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      Рейтинг: +8927

      ufos73 6 минут назад

      Дюков походу пришел на один сезон, с задачей сделать бомжей чемпионами, а там хоть не рассветай... Все решения идут в разрез логики и здравому смыслу. Я думал хуже Фурсенко быть не может, но вот очередное дно пробитое бомжами!

      0
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      Рейтинг: +407

      GreyDM 40 минут назад

      теперь все начнут скрывать инфицированных и реально пол лиги заразится...

      2
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      Рейтинг: +6874

      ilichkadr 46 минут назад

      Маразм крепчает. Надо не клубу засчитывать техническое поражение, а РФС разогнать.

      3
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      Рейтинг: +1898

      KPCCSPB 57 минут назад

      Сриптак от ФНЛ спасают что-ли

      0
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      Рейтинг: +330

      valkam72 58 минут назад

      Синит - позор России

      2
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      Рейтинг: +895

      фанат джигурды 1 час назад

      Правильное решение!!!

      Наказание должно быть жестоким!!!
      Прямо напрашивается аналогия с косунами от армии.

      0
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      Рейтинг: +214

      Fetax > фанат джигурды 29 минут назад

      давай тебя накажем в следующий раз кoгда ты прoстиудишься)

      0
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      Рейтинг: +3032

      mdu86 1 час назад

      Да засчитайте уже всем соперникам Зенита технические поражения и объявите его чемпионом, хватит дурочку валять...

      2
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      Рейтинг: +3939

      порт > mdu86 1 час назад

      А кому ты нужен, что бы тебя валять.

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      Рейтинг: +1898

      KPCCSPB > mdu86 58 минут назад

      Ахаха, лохомот, чувствуешь, что Локо в ЛЧ можешь и не встретить, вот и несёшь чушь.

      0
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      Рейтинг: +1479

      Бомбардиръ 1 час назад

      Значит, короновать руса - прерогатива коронавируса)

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      Рейтинг: +14949

      bset 1 час назад

      Да ладно, успокойтесь. Просто отменят возобновление и признают Зенит чемпионом.

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      Рейтинг: +1364

      ALEX ML 1 час назад

      Бред какой то

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