Football Italia: «Манчестер Юнайтед» поборется за Беннасера

«Манчестер Юнайтед» стал третьим претендентом на полузащитника «Милана» Исмаэля Беннасера, сообщает Football Italia.
По информации источника, английский клуб готов побороться за 22-летнего футболиста с «Манчестер Сити» и «ПСЖ».
Сумма отступных в контракте алжирца составляет 50 миллионов евро.
- В текущем сезоне Беннасер провел за «Милан» 23 матча и сделал один ассист.
- Его рыночная стоимость – 17,5 миллиона евро.
- Соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2024 года.
Источник: Football Italia