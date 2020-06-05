Football Italia: «Манчестер Юнайтед» поборется за Беннасера

«Манчестер Юнайтед» стал третьим претендентом на полузащитника «Милана» Исмаэля Беннасера, сообщает Football Italia.

По информации источника, английский клуб готов побороться за 22-летнего футболиста с «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

Сумма отступных в контракте алжирца составляет 50 миллионов евро.