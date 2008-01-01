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    Завершился карантин Тедеско и четырех легионеров «Спартака». Сегодня они приступят к тренировкам

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско с сегодняшнего дня возвращается к полноценной работе.

    Немецкий специалист и его помощники 20 мая вернулись в Москву и с тех пор находились на карантине. В среду режим самоизоляции для них истек.

    То же самое касается четырех легионеров – Гуса Тиля, Самуэля Жиго, Алекса Крала и Джордана Ларссона.

    • «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
    • Столичная команда 21 июня проведет первый матч после вынужденной паузы. Соперник – тульский «Арсенал».

    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

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    Сегодня, 10:43
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2594

      alarm 4 минуты назад

      позор!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2614

      playsh 20 минут назад

      Ребята,давайте работайте,удачи Вам и порадуйте нас своей игрой.

      0
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      Рейтинг: +290

      Puddle 1 час назад

      Они на карантине развлекались по-очереди с Кралей

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