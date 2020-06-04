Завершился карантин Тедеско и четырех легионеров «Спартака». Сегодня они приступят к тренировкам

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско с сегодняшнего дня возвращается к полноценной работе.

Немецкий специалист и его помощники 20 мая вернулись в Москву и с тех пор находились на карантине. В среду режим самоизоляции для них истек.

То же самое касается четырех легионеров – Гуса Тиля, Самуэля Жиго, Алекса Крала и Джордана Ларссона.