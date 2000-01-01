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    Малафеев: «Я буду участвовать в запуске «Динамо» СПб? Не собираюсь нигде работать, кроме «Зенита»

    Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев в беседе с Василием Уткиным на его ютуб-канале прокомментировал информацию, что он будет руководителем нового санкт-петербургского футбольного клуба. Спортсмен исключил такой вариант.

    – Возможно, ты станешь участником нового проекта футбольного клуба в Петербурге.

    – Я был очень удивлен, когда увидел эту информацию. Ничего не слышал об этом. На меня никто не выходил. Всю сознательную футбольную жизнь я провел в «Зените», 25 лет, поэтому, конечно, я не собираюсь нигде работать, кроме нашего футбольного клуба.

    Создание клуба – может быть, но моего присутствия там быть не может.

    • Малафеев на прошлой неделе покинул «Зенит».
    • Спортсмен был функционером «Зенита» с 2017 года.
    • Всю игровую карьеру Малафеев провел в системе «Зенита».

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      loginovaalen 24 минуты назад


      Все ДАBАЛKИ страны собраны в одном месте. Регайся пока беcплатнo если хочешь снять дeваxу или проверь свою может она там есть. (я вот подругу и сoсeдку нашёл там) Вот сайт ---- https://bit.vodka/davalka

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      Рейтинг: +14939

      bset 1 час назад

      Динамо СПб в Сочи перевезли, чтобы потом возрождать его с нуля? Знаменитый питерский цирк во всей красе.

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