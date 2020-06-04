Малафеев: «Я буду участвовать в запуске «Динамо» СПб? Не собираюсь нигде работать, кроме «Зенита»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев в беседе с Василием Уткиным на его ютуб-канале прокомментировал информацию, что он будет руководителем нового санкт-петербургского футбольного клуба. Спортсмен исключил такой вариант.

– Возможно, ты станешь участником нового проекта футбольного клуба в Петербурге.

– Я был очень удивлен, когда увидел эту информацию. Ничего не слышал об этом. На меня никто не выходил. Всю сознательную футбольную жизнь я провел в «Зените», 25 лет, поэтому, конечно, я не собираюсь нигде работать, кроме нашего футбольного клуба.

Создание клуба – может быть, но моего присутствия там быть не может.