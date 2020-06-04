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  • Малафеев: «Я буду участвовать в запуске «Динамо» СПб? Не собираюсь нигде работать, кроме «Зенита»

Малафеев: «Я буду участвовать в запуске «Динамо» СПб? Не собираюсь нигде работать, кроме «Зенита»

4 июня 2020, 00:47
8

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев в беседе с Василием Уткиным на его ютуб-канале прокомментировал информацию, что он будет руководителем нового санкт-петербургского футбольного клуба. Спортсмен исключил такой вариант.

– Возможно, ты станешь участником нового проекта футбольного клуба в Петербурге.

– Я был очень удивлен, когда увидел эту информацию. Ничего не слышал об этом. На меня никто не выходил. Всю сознательную футбольную жизнь я провел в «Зените», 25 лет, поэтому, конечно, я не собираюсь нигде работать, кроме нашего футбольного клуба.

Создание клуба – может быть, но моего присутствия там быть не может.

  • Малафеев на прошлой неделе покинул «Зенит».
  • Спортсмен был функционером «Зенита» с 2017 года.
  • Всю игровую карьеру Малафеев провел в системе «Зенита».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Малафеев Вячеслав
Комментарии (8)
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Соарес
1591248911
Кокоша тоже орал что в Сочи не поедет.
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paracetamol
1591249555
Зачем с Уткиным говорить вообще? Он провокатор и токсичный, заразиться можно. И воняет от него как от помойки.
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Иван Петров 1986
1591254907
Да кудаж ты от кормушки-то.
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Nevsky_RU
1591260649
сколько уже можно некромантить с Динамо СПб, уже 100500 раз возрождали, пару раз потом специально стопорили что бы в РПЛ не выходить, утомил это цирк уже) для разнообразия в этот раз могли бы питерский Локо реанимировать)) всё равно проекту жить 3-4 года =)
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Plyash
1591268121
Зеня готовит себе фарм-клуб,куда будет ссылать неугодных,типа Коки,чтобы никому не достались,а себе будут забирать талантливых ребят за копейки.Берёт пример с Европы.Киев так делал во времена СССР,когда вся хохляндия на Динамо работала.
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valkam72
1591271108
Позор "великой" лазурной голубятне.
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dim29
1591272197
что-то много Малафеева стало.
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zigbert
1591355908
Возможно Малафееву и будут еще предложения. Тем более из Зенита он ушел.
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