Малафеев: «Я буду участвовать в запуске «Динамо» СПб? Не собираюсь нигде работать, кроме «Зенита»

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Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев в беседе с Василием Уткиным на его ютуб-канале прокомментировал информацию, что он будет руководителем нового санкт-петербургского футбольного клуба. Спортсмен исключил такой вариант.
– Возможно, ты станешь участником нового проекта футбольного клуба в Петербурге.
– Я был очень удивлен, когда увидел эту информацию. Ничего не слышал об этом. На меня никто не выходил. Всю сознательную футбольную жизнь я провел в «Зените», 25 лет, поэтому, конечно, я не собираюсь нигде работать, кроме нашего футбольного клуба.
Создание клуба – может быть, но моего присутствия там быть не может.
- Малафеев на прошлой неделе покинул «Зенит».
- Спортсмен был функционером «Зенита» с 2017 года.
- Всю игровую карьеру Малафеев провел в системе «Зенита».