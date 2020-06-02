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    Радимов: «В составе «Зенита» всего 3-4 родных жителя Петербурга. Надо исправлять»

    Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о проблеме развития воспитанников для первой команды.

    «Это проблема нашего футбола. Конечно, надо исправлять, что в составе всего 3-4 родных жителя города. Мы будем стараться и надеюсь, что нынешнее поколение в будущем заиграет в «Зените».

    Но футбол движется вперед, и невозможно играть только воспитанниками. В «Зените» играл Халк, который оставлял много сил и вызывал эмоции, его до сих пор все помнят. Конечно, мне хочется, чтобы больше своих мальчишек играло, но многое зависит от них, от того, что мы им дадим и как научим. Надеюсь, в ближайшее время в этом плане появится прогресс», – заявил Радимов.

    • «Зенит-2» в сезоне-2018/19 вылетел из ФНЛ в ПФЛ.
    • По итогам нынешнего сезона клуб занял третье место в зоне «Запад».

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 09:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +15496

      sssrspartak 59 минут назад

      сейчас все погрязло в деньгах!так что в скором будущем навряд ли в клубах будет больше своих,чем чужих!это касается не только зенита!

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