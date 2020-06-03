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  • Радимов: «В составе «Зенита» всего 3-4 родных жителя Петербурга. Надо исправлять»

Радимов: «В составе «Зенита» всего 3-4 родных жителя Петербурга. Надо исправлять»

3 июня 2020, 09:56
15

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о проблеме развития воспитанников для первой команды.

«Это проблема нашего футбола. Конечно, надо исправлять, что в составе всего 3-4 родных жителя города. Мы будем стараться и надеюсь, что нынешнее поколение в будущем заиграет в «Зените».

Но футбол движется вперед, и невозможно играть только воспитанниками. В «Зените» играл Халк, который оставлял много сил и вызывал эмоции, его до сих пор все помнят. Конечно, мне хочется, чтобы больше своих мальчишек играло, но многое зависит от них, от того, что мы им дадим и как научим. Надеюсь, в ближайшее время в этом плане появится прогресс», – заявил Радимов.

  • «Зенит-2» в сезоне-2018/19 вылетел из ФНЛ в ПФЛ.
  • По итогам нынешнего сезона клуб занял третье место в зоне «Запад».

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. ПФЛ. Зона Запад Зенит Зенит-2 Радимов Владислав
Комментарии (15)
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Дядя Серёжа
1591176431
Отменить лимит и их не будет.
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Plyash
1591177904
Глазам не верю,за столько лет Радимов,наконец,высказал трезвую мысль.Респект. Вот только зачем своих воспитывать,если денег в этом термитнике немерено,сори направо-налево,никто и не заметит потери.
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Давид59
1591179331
В принципе никто не будет против, если свои таланты в основу прорвутся. Но если делать это намеренно, с помощью лимита, то я против
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Nevsky_RU
1591187954
Ну как бы да, Халк именно что играл. Но! Было 100500 так себе легов, как раз и занимавших место молодёжи. Зато агенты и функционеры неплохо навариваются. Так что проблема немного в другой плоскости, и это не для кого не секрет. Если еще глобальнее и глубже, то аналогичная проблема в государстве в целом, во многих отраслях. Делается не во благо а ради наживы, приоритет отдаётся не лучшему, а тому или там где распилить что то можно, урвать и т.д. Так что Радимов пускай конечно пробует что то исправить, но по факту это государство уже обречено на подобные явления сплошь и рядом.
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Fju-2
1591188954
Порой чужой Анюков лучше, чем свой Быстров.
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Hektor 84
1591190069
Та просто не надо молодым футболистам платить большие зп, чтоб у них крышу от бабла не сносило. Вот это проблема всего нашего футбола. Несоизмеримо огромные зп, причем не только у молодых футболистов. Уменьшить зп в 100 раз, установить премии за достижение каких то результатов, не выполнили задачу и нет премии. А то он знает что все равно получит свои 1-2 ляма евро. Нахера потом играть? Это же еще бегать надо. А так в 20 лет у него мерс и квартира в Москве. Зачем напрягаться, жизнь и так удалась. Та это и опытных игроков касается. Не хотят напрягаться. Ведь жизнь и так удалась.
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3a zenit
1591190913
каждый год это слышу.
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