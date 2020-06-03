Радимов: «В составе «Зенита» всего 3-4 родных жителя Петербурга. Надо исправлять»

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о проблеме развития воспитанников для первой команды.

«Это проблема нашего футбола. Конечно, надо исправлять, что в составе всего 3-4 родных жителя города. Мы будем стараться и надеюсь, что нынешнее поколение в будущем заиграет в «Зените».

Но футбол движется вперед, и невозможно играть только воспитанниками. В «Зените» играл Халк, который оставлял много сил и вызывал эмоции, его до сих пор все помнят. Конечно, мне хочется, чтобы больше своих мальчишек играло, но многое зависит от них, от того, что мы им дадим и как научим. Надеюсь, в ближайшее время в этом плане появится прогресс», – заявил Радимов.