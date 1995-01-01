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    Николич: «Переговоры с «Локомотивом» начались в феврале»

    Новый главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал подробности переговоров с московским клубом.

    Марко, вы впервые возглавили российский клуб. Раньше вам поступали предложения от команд РПЛ?

    – В последние несколько лет у меня были неофициальные контакты с некоторыми российскими клубами, но до официальных переговоров дело не доходило. Первое конкретное предложение, которое я получил из России, – от «Локомотива».

    – Были ли у вас другие варианты работы?

    – Да. На меня выходили несколько европейских клубов, а также клубы из Китая и стран Ближнего Востока. Но работа в них не входила в мои планы, хотя на тот момент у меня ещe не было приглашения из Москвы.

    – Расскажите, как шли ваши переговоры с «Локомотивом»?

    – Наши контакты начались в конце февраля, тогда со мной на связь вышел генеральный директор Василий Кикнадзе. Он был единственным человеком, с которым я общался. Встречался я и с председателем совета директоров клуба Анатолием Мещеряковым, но только один раз.

    Для меня предложение возглавить «Локомотив» – шаг вперeд в карьере. Я хотел работать в сильном чемпионате, в команде с серьeзными амбициями, которая хочет побеждать в национальном первенстве, играть в Лиге чемпионов. При этом чувствовал, что меня действительно хотят видеть в этом клубе. Это важно!

    С другой стороны, я должен сменить на должности главного тренера легенду «Локомотива» – Юрия Семина. Тренера, которого обожают все болельщики. Даже других клубов. Знаю, что все будут нас сравнивать. Причем я был в похожей ситуации: меня увольняли, когда команда, которую я тогда тренировал, находилась на первом месте. Но такова жизнь футбольных тренеров. Да, мне это тоже не нравится, но так оно и есть.

    Напомним, Николич возглавил «Локомотив» с 1 июня. До этого серб был известен по работе в «Партизане».

    • РПЛ должна возобновиться 19 июня.
    • Москвичи идут в турнирной таблице на втором месте.

    Источник: Gudok.ru

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