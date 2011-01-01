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    «Наполи» выразил соболезнования Гаттузо в связи со смертью его 37-летней сестры

    «Наполи» выразил соболезнования главному тренеру Дженнаро Гаттузо, у которого умерла сестра Франческа.

    «Аурелио Де Лаурентис вместе со своей женой Жаклин, вместе с их детьми Луиджи, Эдоардо и Валентиной, всеми менеджерами, техническим персоналом и футболистами «Наполи» крепко обнимают Рино Гаттузо и разделяют его боль от потери его сестры Франчески. Мы с тобой в этот тяжелый момент, Рино», – говорится в сообщении в твиттере клуба.

    • Франческа Гаттузо скончалась во вторник утром в возрасте 37 лет после редкой болезни. Она была госпитализирована в феврале. С тех пор сестре Гаттузо провели несколько операций, но они не помогли.

    Источник: твиттер «Наполи»

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