«Наполи» выразил соболезнования Гаттузо в связи со смертью его 37-летней сестры

«Наполи» выразил соболезнования главному тренеру Дженнаро Гаттузо, у которого умерла сестра Франческа.
«Аурелио Де Лаурентис вместе со своей женой Жаклин, вместе с их детьми Луиджи, Эдоардо и Валентиной, всеми менеджерами, техническим персоналом и футболистами «Наполи» крепко обнимают Рино Гаттузо и разделяют его боль от потери его сестры Франчески. Мы с тобой в этот тяжелый момент, Рино», – говорится в сообщении в твиттере клуба.
- Франческа Гаттузо скончалась во вторник утром в возрасте 37 лет после редкой болезни. Она была госпитализирована в феврале. С тех пор сестре Гаттузо провели несколько операций, но они не помогли.
Источник: твиттер «Наполи»