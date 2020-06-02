«Наполи» выразил соболезнования Гаттузо в связи со смертью его 37-летней сестры

«Наполи» выразил соболезнования главному тренеру Дженнаро Гаттузо, у которого умерла сестра Франческа.

«Аурелио Де Лаурентис вместе со своей женой Жаклин, вместе с их детьми Луиджи, Эдоардо и Валентиной, всеми менеджерами, техническим персоналом и футболистами «Наполи» крепко обнимают Рино Гаттузо и разделяют его боль от потери его сестры Франчески. Мы с тобой в этот тяжелый момент, Рино», – говорится в сообщении в твиттере клуба.