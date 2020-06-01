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    «Рубин» и «Тамбов» могут провести товарищеский матч на этой неделе

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о планах провести контрольную игру с «Рубином».

    Сейчас тамбовчане готовятся к возобновлению сезона в Казани. Там команда пробудет с 1 по 7 июня.

    – «Рубин» нам помог. Мы приехали, они предоставили академию, поля. Заехали на сбор на неделю. Теперь, если власти снимут запрет, через 3-4 дня сможем сыграть товарищескую игру. Если нет, потренируемся и уедем в Тамбов готовиться к первому туру.

    – Вы отправляли просьбу разрешить провести товарищеский матч?

    – Мы позвонили руководителям «Рубина». Они ждут прямые указания от Роспотребнадзора. Если все решится положительно, то в конце недели можем сыграть.

    • Сезон РПЛ возобновится 21 июня.
    • «Тамбов» занимает в чемпионате 11-е место, а «Рубин» – 14-е.

    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

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    01.06.2020 22:35
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