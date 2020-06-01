«Рейтинг Букмекеров»: Чорлука начал тренироваться с «Локомотивом», нарушив правила карантина

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука приступил к тренировкам с командой, не пробыв на самоизоляции положенные две недели.
Футболист только 21 мая прибыл в Москву и, согласно правилам Роспотребнадзора, не имел права принимать участие в занятиях до 4 июня.
При этом хорватский центрбек, как и вся команда, сдал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.
- «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ по итогам 22 туров.
- Чемпионат России возобновится 21 июня.
- В текущем сезоне 34-летний Чорлука провел 27 матчей, результативными действиями не отличался.
Источник: «Рейтинг Букмекеров»