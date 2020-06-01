Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    2 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    3 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?

    «Рейтинг Букмекеров»: Чорлука начал тренироваться с «Локомотивом», нарушив правила карантина

    Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука приступил к тренировкам с командой, не пробыв на самоизоляции положенные две недели.

    Футболист только 21 мая прибыл в Москву и, согласно правилам Роспотребнадзора, не имел права принимать участие в занятиях до 4 июня.

    При этом хорватский центрбек, как и вся команда, сдал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

    • «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ по итогам 22 туров.
    • Чемпионат России возобновится 21 июня.
    • В текущем сезоне 34-летний Чорлука провел 27 матчей, результативными действиями не отличался.

    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.06.2020 21:44
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3123

      Hektor 84 58 минут назад

      Да срать они хотели на карантин. Этот карантин только для народа.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5825

      Антибиотик 2 часа назад

      Пусть работает, раз врачи команды разрешили.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15453

      sssrspartak 2 часа назад

      парень рвется в бой!хочет играть

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76797
    #5
    insider_retro
    66036
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru