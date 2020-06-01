«Рейтинг Букмекеров»: Чорлука начал тренироваться с «Локомотивом», нарушив правила карантина

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука приступил к тренировкам с командой, не пробыв на самоизоляции положенные две недели.

Футболист только 21 мая прибыл в Москву и, согласно правилам Роспотребнадзора, не имел права принимать участие в занятиях до 4 июня.

При этом хорватский центрбек, как и вся команда, сдал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.