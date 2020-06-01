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  • Агент Гегечкори: «Малафеев сказал, что я на *** вертел «Зенит»? Он – выскочка, который выступал против прихода Ахметова в клуб»

Агент Гегечкори: «Малафеев сказал, что я на *** вертел «Зенит»? Он – выскочка, который выступал против прихода Ахметова в клуб»

1 июня 2020, 13:37
4

Агент полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова Ираклий Гегечкори объяснил, почему его клиент не появился в 2018 году в «Зените». На ситуацию повлиял Вячеслав Малафеев, который в интервью передал нецензурные высказывания Гегечкори в адрес «Зенита».

– То есть вы позволили себе нелицеприятные высказывания в отношении него, а не «Зенита»?

– Если приходит какой-то выскочка и обращается к моему футболисту, пишет ему лично... Получилось ведь так, что Ахметов появился в клубе и поехал на первый сбор, который прошeл очень хорошо. Дальше начался чемпионат мира, и он даже съездил с «Зенитом-2» на сборы. У меня были хорошие отношения с Дюковым. Александр Валерьевич принимал Ахметова, размещал, делал ему паспорт, визы. Сделал всe, чтобы игрок остался в команде. А насчет того, кто голосовал, чтобы Ахметова не было в «Зените», задайте вопрос Малафееву. Там простое голосование было, и он выступил против Ахметова.

– Может быть дело в зарплате, которую вы просили для футболиста?

– Заработная плата Ахметова оставалась такой же, как в «Рубине». О подъeмных вообще речи не шло. Был разговор, что просто берите футболиста и подписывайте. Но почему-то игроки смотрели 52 дня. Кто так делает в российском футболе? Для сравнения, мы с ЦСКА закрыли вопрос за один день.

  • Ахметов в текущем сезоне РПЛ пропустил только один матч, забил два гола, сделал результативный пас.
  • ЦСКА в таблице идет пятым.
  • Сезон РПЛ возобновится 21 июня.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Малафеев Вячеслав Ахметов Ильзат
Комментарии (4)
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САДЫЧОК
1591014416
Правильно Слава выступил против Ахметова ! Кто , такой Ахметов ? Пока это обычный средний игрочёк ! Жалуется тут агент...у меня отличные отношения...Вот так , и играют в нашем чемпионате неизвестно кто на отношениях агента со всякими Дюковыми....
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raritet
1591015515
Интересно, что какие-то выскочки, называют выскочками тех, кто собственно и олицетворяют российский футбол. Когда такое пишут понятно, почему наш футбол в полной заднице. У агентов-выскочек.
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