Агент Гегечкори: «Малафеев сказал, что я на *** вертел «Зенит»? Он – выскочка, который выступал против прихода Ахметова в клуб»

Агент полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова Ираклий Гегечкори объяснил, почему его клиент не появился в 2018 году в «Зените». На ситуацию повлиял Вячеслав Малафеев, который в интервью передал нецензурные высказывания Гегечкори в адрес «Зенита».

– То есть вы позволили себе нелицеприятные высказывания в отношении него, а не «Зенита»?

– Если приходит какой-то выскочка и обращается к моему футболисту, пишет ему лично... Получилось ведь так, что Ахметов появился в клубе и поехал на первый сбор, который прошeл очень хорошо. Дальше начался чемпионат мира, и он даже съездил с «Зенитом-2» на сборы. У меня были хорошие отношения с Дюковым. Александр Валерьевич принимал Ахметова, размещал, делал ему паспорт, визы. Сделал всe, чтобы игрок остался в команде. А насчет того, кто голосовал, чтобы Ахметова не было в «Зените», задайте вопрос Малафееву. Там простое голосование было, и он выступил против Ахметова.

– Может быть дело в зарплате, которую вы просили для футболиста?

– Заработная плата Ахметова оставалась такой же, как в «Рубине». О подъeмных вообще речи не шло. Был разговор, что просто берите футболиста и подписывайте. Но почему-то игроки смотрели 52 дня. Кто так делает в российском футболе? Для сравнения, мы с ЦСКА закрыли вопрос за один день.