Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    2 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    3 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?

    Агент Гегечкори: «Малафеев сказал, что я на *** вертел «Зенит»? Он – выскочка, который выступал против прихода Ахметова в клуб»

    Агент полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова Ираклий Гегечкори объяснил, почему его клиент не появился в 2018 году в «Зените». На ситуацию повлиял Вячеслав Малафеев, который в интервью передал нецензурные высказывания Гегечкори в адрес «Зенита».

    – То есть вы позволили себе нелицеприятные высказывания в отношении него, а не «Зенита»?

    – Если приходит какой-то выскочка и обращается к моему футболисту, пишет ему лично... Получилось ведь так, что Ахметов появился в клубе и поехал на первый сбор, который прошeл очень хорошо. Дальше начался чемпионат мира, и он даже съездил с «Зенитом-2» на сборы. У меня были хорошие отношения с Дюковым. Александр Валерьевич принимал Ахметова, размещал, делал ему паспорт, визы. Сделал всe, чтобы игрок остался в команде. А насчет того, кто голосовал, чтобы Ахметова не было в «Зените», задайте вопрос Малафееву. Там простое голосование было, и он выступил против Ахметова.

    – Может быть дело в зарплате, которую вы просили для футболиста?

    – Заработная плата Ахметова оставалась такой же, как в «Рубине». О подъeмных вообще речи не шло. Был разговор, что просто берите футболиста и подписывайте. Но почему-то игроки смотрели 52 дня. Кто так делает в российском футболе? Для сравнения, мы с ЦСКА закрыли вопрос за один день.

    • Ахметов в текущем сезоне РПЛ пропустил только один матч, забил два гола, сделал результативный пас.
    • ЦСКА в таблице идет пятым.
    • Сезон РПЛ возобновится 21 июня.

    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:37
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +210

      Puddle 2 часа назад

      Они на *** вертели спортаг

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1826

      serhio80 > Puddle 1 час назад

      Ну тебя то весь Питер и область крутят, кто бы говорил)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +210

      Puddle > serhio80 1 час назад

      О! Хрюшка пришла...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1826

      serhio80 > Puddle 2 минуты назад

      Ващпе поху.й кто к тебе приходит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2423

      raritet 2 часа назад

      Интересно, что какие-то выскочки, называют выскочками тех, кто собственно и олицетворяют российский футбол. Когда такое пишут понятно, почему наш футбол в полной заднице. У агентов-выскочек.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4242

      САДЫЧОК 3 часа назад

      Правильно Слава выступил против Ахметова ! Кто , такой Ахметов ? Пока это обычный средний игрочёк ! Жалуется тут агент...у меня отличные отношения...Вот так , и играют в нашем чемпионате неизвестно кто на отношениях агента со всякими Дюковыми....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Радио1000шумеров 4 часа назад

      Жабагадюкинг Малафеева и Гегечкори.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76797
    #5
    insider_retro
    66036
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru