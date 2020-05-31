«Рубин» остановил выплату компенсаций владельцам абонементов за оставшуюся часть сезона

Руководство «Рубина» решило остановить выплаты компенсаций владельцам абонементов. Это связано с тем, что появилась вероятность проведения остатка сезона РПЛ со зрителями.

«Процедура выдачи компенсации остановлена.

Уважаемые владельцы абонементов! В данный момент ведется активное обсуждение возможности возвращения зрителей на трибуны во время матчей чемпионата России. В связи с этим процедура выдачи компенсации за оставшуюся часть сезона остановлена», – написали казанцы.