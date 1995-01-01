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    «Рубин» остановил выплату компенсаций владельцам абонементов за оставшуюся часть сезона

    Руководство «Рубина» решило остановить выплаты компенсаций владельцам абонементов. Это связано с тем, что появилась вероятность проведения остатка сезона РПЛ со зрителями.

    «Процедура выдачи компенсации остановлена.

    Уважаемые владельцы абонементов! В данный момент ведется активное обсуждение возможности возвращения зрителей на трибуны во время матчей чемпионата России. В связи с этим процедура выдачи компенсации за оставшуюся часть сезона остановлена», – написали казанцы.

    • «Рубин» в РПЛ идет 14-м.
    • Турнир планируют возобновить 21 июня.
    • Инициатором возобновления РПЛ со зрителями выступил Леонид Федун.

    Источник: твиттер «Рубина»

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    Сегодня, 10:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5749

      paracetamol 2 часа назад

      Дэнэг нэт, остались только начальству!

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