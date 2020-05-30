Егоров: «Первым вопрос о возобновлении РПЛ со зрителями поднял Федун. Он предлагал открыть VIP-ложи»

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров рассказал, после чего РФС начал вести работу по возобновлению РПЛ со зрителями. Инициатором выступил владелец «Спартака» Леонид Федун.

«На исполкоме РФС, который был 15 мая, Леонид Федун, находясь в больничной палате, поднял вопрос о том, как бы сделать так, чтобы пускать на матчи хотя бы арендаторов VIP-лож. Это колоссальные деньги, это около 300-500 человек на каждый матч.

В диалог вступил Евгений Гинер. Он сказал, что до возобновления чемпионата еще больше месяца и, возможно, пускать будут всех», – сказал инсайдер на собственном ютуб-канале «Футбольный Биги».