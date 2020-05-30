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    Егоров: «Первым вопрос о возобновлении РПЛ со зрителями поднял Федун. Он предлагал открыть VIP-ложи»

    Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров рассказал, после чего РФС начал вести работу по возобновлению РПЛ со зрителями. Инициатором выступил владелец «Спартака» Леонид Федун.

    «На исполкоме РФС, который был 15 мая, Леонид Федун, находясь в больничной палате, поднял вопрос о том, как бы сделать так, чтобы пускать на матчи хотя бы арендаторов VIP-лож. Это колоссальные деньги, это около 300-500 человек на каждый матч.

    В диалог вступил Евгений Гинер. Он сказал, что до возобновления чемпионата еще больше месяца и, возможно, пускать будут всех», – сказал инсайдер на собственном ютуб-канале «Футбольный Биги».

    • Федун говорил, что проведение матчей без зрителей убыточно.
    • Рестарт сезона намечен на 21 июня. В РПЛ осталось провести восемь туров.
    • В турнирной таблице с девятиочковым отрывом лидирует «Зенит».

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.05.2020 23:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +139

      Puddle 10 минут назад

      Федурень соскучился по хрюканью на открывашке! Гы-Гы-Гы

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