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    Геркус: «Баринов много раз просился в аренду, но мы со Штоффельсхаусом убеждали его остаться в «Локомотиве»

    Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что Дмитрий Баринов неоднократно мог уйти из клуба. Он хотел больше играть.

    «Баринов многократно просился в аренду, но мы его не отдавали. Мы с Эриком Штоффельсхаусом его убеждали. Игроку было тяжело сидеть на лавке, он хотел играть, у него были предложения. Да, в итоге его довели до основы. Для этого всем пришлось потрудиться», – сказал Геркус в беседе с Вадимом Лукомским и Игорем Порошиным.

    • Баринов – воспитанник «Локомотива».
    • С командой он брал Кубок России и РПЛ.
    • Игрок провел четыре матча за сборную России.

    Источник: ютуб-канал Вадима Лукомского

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