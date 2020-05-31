Геркус: «Баринов много раз просился в аренду, но мы со Штоффельсхаусом убеждали его остаться в «Локомотиве»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что Дмитрий Баринов неоднократно мог уйти из клуба. Он хотел больше играть.

«Баринов многократно просился в аренду, но мы его не отдавали. Мы с Эриком Штоффельсхаусом его убеждали. Игроку было тяжело сидеть на лавке, он хотел играть, у него были предложения. Да, в итоге его довели до основы. Для этого всем пришлось потрудиться», – сказал Геркус в беседе с Вадимом Лукомским и Игорем Порошиным.