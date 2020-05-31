Геркус: «Семин консервативен в работе с молодежью. Игрок должен очень сильно себя проявить. Руководство «Локомотива» недовольно этим»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус раскрыл одну из причин, почему нынешнее руководство клуба недовольно главным тренером Юрием Семиным. Сегодня, 31 мая, формально последний день работы специалиста в команде.

«Юрий Павлович немного консервативен в работе с молодежью. Игрок должен очень сильно себя проявлять, чтобы быть допущенным к матчам. Очень сильно. Семин в этом смысле не любит риск. Это тоже было проблемой, мы спорили на эту тему. Это и претензии нынешнего руководства», – сказал Геркус в беседе с Вадимом Лукомским и Игорем Порошиным.