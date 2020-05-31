Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Геркус: «Семин консервативен в работе с молодежью. Игрок должен очень сильно себя проявить. Руководство «Локомотива» недовольно этим»

Геркус: «Семин консервативен в работе с молодежью. Игрок должен очень сильно себя проявить. Руководство «Локомотива» недовольно этим»

31 мая 2020, 00:13
12

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус раскрыл одну из причин, почему нынешнее руководство клуба недовольно главным тренером Юрием Семиным. Сегодня, 31 мая, формально последний день работы специалиста в команде.

«Юрий Павлович немного консервативен в работе с молодежью. Игрок должен очень сильно себя проявлять, чтобы быть допущенным к матчам. Очень сильно. Семин в этом смысле не любит риск. Это тоже было проблемой, мы спорили на эту тему. Это и претензии нынешнего руководства», – сказал Геркус в беседе с Вадимом Лукомским и Игорем Порошиным.

Источник: ютуб-канал Вадима Лукомского
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Геркус Илья
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vmonomah17
1590877883
Так у нас молодежь такая. 2-3 матча сыграют на хорошем уровне и в запой уходят лет на 10.
Ответить
GermanVo
1590885575
Если работает, зачем ломать. Зато у молодёжи мотивация запредельная. С одной стороны руководство давит со своей молодёжью, с другой лимит. В итоге получаем кучу российских игроков средней паршивости.
Ответить
sochi-2013
1590902047
Дураки что ли? Это, как раз, должно было войти в большой плюс, а то игроки, до окончания карьеры, так и остаются в "подающих надежды".
Ответить
piligrim1986
1590902652
но тем не менее результат он дал, и + тех же миранчуков подтянул, что не так?
Ответить
derrik2000
1590907006
Ну, теперь "в час по чайной ложке" Геркус будет претензии к Сёмину со стороны руководства клуба озвучивать... То работа с молодёжью не нравится, то отношение к трансферам, провёрнутым "Шпециалистами" селекционной службы... Недели, интересно, хватит, чтобы огласить ВСЕ претензии?
Ответить
nemolod
1590909762
Ну зато теперь,когда молодежи дадут простор,особенно когда пол-состава основы распродадут или просто с ними расстанутся , такая команда выйдет на поле с тем же условным Сочи то наверняка результат будет в пользу последней! Три-четыре матча в таком вот молодежном составе,а дальше придется снова становится консерваторами...
Ответить
sined1951
1590912018
Наверное Локо будут потихонечку сливать в ФНЛ. Для Москвы 4 клуба уже много, да и РЖД сэкономит.
Ответить
paracetamol
1590920284
Смысл поста такой: продать всех, кого можно, набрать сопляков и бороться за невылет в ФНЛ.
Ответить
AtticusFinch1
1590923553
Ну конечно,лучше тренировать сопляков,которые в 20 лет имеют миллионные контракты и в ночных клубах больше времени провели,чем на поле
Ответить
JTherry
1590926356
"Юрий Павлович немного консервативен в работе с молодежью" ...вопрос только в том, кого в командах РПЛ называют "молодежью", в Европе эта самая "молодежь" уже в 17-18 лет (Месси, Мбаппе, Фати, Виниссиус, Холланд и другие) показывает свои таланты и доказывает свою состоятельность на поле, а у нас - и в 24-25 лет все еще "подают надежды", а, получая контракт, считают - все, жизнь удалась!!!
Ответить
Главные новости
Скандал в «Зените», Пруцев может уйти в ЦСКА, Адамов – в «Селтик», решение по Гонду и другие новости
00:59
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
00:41
1
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
Вчера, 23:59
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
8
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
1
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
Вчера, 22:17
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
19
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
5
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Все новости
Все новости
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
1
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
1
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
1
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
19
Выбывшего до конца года Мойзеса описали двумя словами
Вчера, 21:56
1
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
5
«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»
Вчера, 21:15
3
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу
Вчера, 20:39
3
Орлов поставил диагноз «Зениту»
Вчера, 20:15
7
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
Вчера, 19:59
3
ЦСКА выступил с важным анонсом
Вчера, 19:41
1
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
Вчера, 19:29
Реакция ЦСКА на инсайд о предстоящей трате 35 миллионов на трансферы
Вчера, 19:09
Полузащитник «Спартака» может уйти в ЦСКА
Вчера, 18:57
9
Клуб РПЛ планирует потратить 35 миллионов до конца окна
Вчера, 18:41
3
«Матч ТВ» покажет только одну игру 6-го тура РПЛ
Вчера, 18:25
21
Семшов вынес вердикт своей бывшей команде
Вчера, 18:09
Определен лидер ЦСКА в отсутствие Акинфеева
Вчера, 17:53
«Динамо» близко к «топ-приобретению»
Вчера, 17:31
4
Подробности переговоров ЦСКА и «Динамо Мх» по Аззи
Вчера, 17:21
1
ЦСКА принял окончательное решение по Гонду
Вчера, 17:07
9
Боярский оценил уровень «Зенита» для еврокубков
Вчера, 16:44
7
Гендиректор «Динамо» объяснил позицию клуба по отъезду Тюкавина в Европу
Вчера, 16:26
Вратарь «Зенита» может перейти в «Селтик»
Вчера, 16:17
8
Галактионова перестали звать на заседания по трансферам в «Локомотиве»
Вчера, 16:08
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+