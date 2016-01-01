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    Геркус: «Семин консервативен в работе с молодежью. Игрок должен очень сильно себя проявить. Руководство «Локомотива» недовольно этим»

    Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус раскрыл одну из причин, почему нынешнее руководство клуба недовольно главным тренером Юрием Семиным. Сегодня, 31 мая, формально последний день работы специалиста в команде.

    «Юрий Павлович немного консервативен в работе с молодежью. Игрок должен очень сильно себя проявлять, чтобы быть допущенным к матчам. Очень сильно. Семин в этом смысле не любит риск. Это тоже было проблемой, мы спорили на эту тему. Это и претензии нынешнего руководства», – сказал Геркус в беседе с Вадимом Лукомским и Игорем Порошиным.

    Источник: ютуб-канал Вадима Лукомского

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16871

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Герпес, херню какую-то несёшь, что здесь ты плохого-то нашёл?

      0
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      Рейтинг: +698

      vmonomah17 1 час назад

      Так у нас молодежь такая. 2-3 матча сыграют на хорошем уровне и в запой уходят лет на 10.

      1
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